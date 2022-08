Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Policja poinformowała o nim w środę. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że w miejscowości Tenczynek w rowie przy drodze leży nietrzeźwy mężczyzna.

Patrol przybył na miejsce zastał tam 50-latka z Krakowa mającego problemy z poruszaniem się i komunikacją. W wydychanym powietrzu miał on blisko dwa promile alkoholu. Podczas czynności mundurowi znaleźli przy nim... miecz i dwa wystające z torby historyczne pistolety, prawdopodobnie czarnoprochowe.

Biegły sprawdza broń

50-latka zatrzymano i umieszczono w policyjnej celi. Broń zabezpieczono. Krakowianin usłyszał zarzut noszenia jej w stanie nietrzeźwości. Grożą za to areszt lub grzywna.

Reklama

Pistolety przekazano do badań biegłemu balistykowi. Sprawdzi on, czy w świetle obowiązujących przepisów wymagają pozwolenia. Jeśli tak, 50-latek odpowie też za przestępstwo nielegalnego posiadania broni, co zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.