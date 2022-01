Jak poinformowała Komenda Powiatowej Policji w Oświęcimiu, w nocy z czwartku na piątek 7 stycznia funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań na starówce. Zastali tam pijanego 36-latka, mieszkańca województwa śląskiego oraz dwoje dzieci w wieku trzech i siedmiu lat, których matką jest partnerka zatrzymanego.

Oświęcim. Pijana para zajmowała się dziećmi. Mężczyzna był poszukiwany

Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna miał 3,1 promila alkoholu w organizmie. - Podczas legitymowania okazało się, że 36-latek jest poszukiwany przez sąd w Rudzie Śląskiej. Miał odbyć karę 8 miesięcy więzienia za to, że nie płacił alimentów - poinformowała asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa KPP w Oświęcimiu.

Jak dodała, w trakcie interwencji policjantów, do mieszkania weszła 31-letnia matka dzieci wraz z 12-letnim synem. - Kobieta również była pod silnym wpływem alkoholu. Miała 2,9 promila. Policjantom oświadczyła, że właśnie wraca z pobliskiego baru, gdzie spożywała alkohol - powiedziała.

Oświęcim. Pijani opiekowali się dziećmi. Grozi im kara więzienia

Trójka dzieci została oddana pod opiekę rodziny. Pijaną parę zatrzymano. Są podejrzani o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia małoletnich, którymi mieli obowiązek się opiekować. 36-latek już w piątek trafił do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy.



Asp. szt. Małgorzata Jurecka powiedziała, że parze za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo grozi do 5 lat więzienia. - Materiały sprawy zostaną przekazane również do wydziału rodzinnego i nieletnich oświęcimskiego sądu rejonowego, by ustalić dokładnie, jaka jest sytuacja rodzinna dzieci. W związku z podejrzeniem uzależnienia matki od alkoholu zostanie też skierowany wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - podała.