W skrócie Trzylatek został pogryziony przez psa i doznał urazu twarzy, pierwszej pomocy udzielili mu strażacy, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w Maszkienicach, gdzie na miejscu interweniowała straż pożarna oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podobny incydent miał w ostatnim czasie miejsce w Łomży, gdzie bulterier zaatakował 2,5-latka, który trafił do szpitala z obrażeniami twarzy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w Maszkienicach, w powiecie brzeskim. Z nieznanych przyczyn pies rzucił się na trzylatka.

W związku z atakiem, chłopiec doznał urazu twarzy.

Maszkienice. Piec rzucił się na trzylatka. Akcja LPR

Na miejsce przybyła straż pożarna.

- Działania strażaków polegały na udzieleniu dziecku pierwszej pomocy oraz jego zabezpieczeniu - przekazał w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Na miejscu zdarzenia wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, za pomocą którego przetransportowano poszkodowanego do szpitala. W chwili przybycia helikoptera, chłopiec był przytomny.

Trzylatek pogryziony przez psa. Kolejny atak w ostatnim czasie

Zdarzenie z Maszkienic jest już kolejnym tego rodzaju incydentem w ciągu ostatnich tygodni. 20 lipca w Łomży 2,5-latek zaatakowany został przez przechodzącego obok bulteriera.

- Mama, babcia i 2,5-letni chłopiec wychodzili właśnie z placu zabaw. Na przeciwko szedł z kolei mężczyzna z psem na smyczy, to był bulterier - relacjonowała podkom. Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Zwierzę miało na sobie kaganiec, nie wiadomo jednak, czy był prawidłowo umocowany. Chłopiec na skutek pogryzienia trafił do lokalnego szpitala.



