Pies rzucił się na trzylatka, pilna interwencja. Lądował śmigłowiec LPR

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Trzylatek został dotkliwie pogryziony przez psa. Chłopiec doznał urazu twarzy. Pierwszej pomocy udzielili mu strażacy. Po przybyciu na miejscu ratowników z LPR malec został przetransportowali do szpitala. W chwili interwencji był przytomny.

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śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia RatunkowegoMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Trzylatek został pogryziony przez psa i doznał urazu twarzy, pierwszej pomocy udzielili mu strażacy, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w Maszkienicach, gdzie na miejscu interweniowała straż pożarna oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  • Podobny incydent miał w ostatnim czasie miejsce w Łomży, gdzie bulterier zaatakował 2,5-latka, który trafił do szpitala z obrażeniami twarzy.
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Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w Maszkienicach, w powiecie brzeskim. Z nieznanych przyczyn pies rzucił się na trzylatka.

W związku z atakiem, chłopiec doznał urazu twarzy.

Maszkienice. Piec rzucił się na trzylatka. Akcja LPR

Na miejsce przybyła straż pożarna.

- Działania strażaków polegały na udzieleniu dziecku pierwszej pomocy oraz jego zabezpieczeniu - przekazał w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

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Na miejscu zdarzenia wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, za pomocą którego przetransportowano poszkodowanego do szpitala. W chwili przybycia helikoptera, chłopiec był przytomny.

Trzylatek pogryziony przez psa. Kolejny atak w ostatnim czasie

Zdarzenie z Maszkienic jest już kolejnym tego rodzaju incydentem w ciągu ostatnich tygodni. 20 lipca w Łomży 2,5-latek zaatakowany został przez przechodzącego obok bulteriera.

- Mama, babcia i 2,5-letni chłopiec wychodzili właśnie z placu zabaw. Na przeciwko szedł z kolei mężczyzna z psem na smyczy, to był bulterier - relacjonowała podkom. Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Zwierzę miało na sobie kaganiec, nie wiadomo jednak, czy był prawidłowo umocowany. Chłopiec na skutek pogryzienia trafił do lokalnego szpitala.

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