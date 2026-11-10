W skrócie Ranni w krakowskim zamachu policjanci odbyli wzruszającą wideorozmowę, podczas której wspierali się w procesie zdrowienia, co podkreślił wojewoda Krzysztof Klęczar.

Wojewoda małopolski poinformował, że w sześciu krakowskich szpitalach przebywa obecnie 13 osób poszkodowanych w sobotnim zamachu, a ich stan jest stabilny.

W poniedziałek ze szpitali wypisano dwie osoby, w tym obywatela Austrii, którego w ramach transportu medycznego przewieziono na dalsze leczenie do kraju.

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Jeden z rannych policjantów po wybudzeniu ze śpiączki poprosił, aby zorganizowano wideorozmowę z drugim funkcjonariuszem, który również ucierpiał podczas sobotniego zamachu w Krakowie.

O szczegółach tego poruszającego spotkania, a także o aktualnym stanie poszkodowanych poinformował we wtorek wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

- To piękna, wzruszająca chwila. Mało co tak mnie ucieszyło jak to, że nie jakiś hejt, nie jakieś kolejne próby skłócania, tylko właśnie ten piękny, ludzki wyraz solidarności stał się ikoną, stał się symbolem - powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.

Wzruszający gest policjantów po tragedii w Krakowie. "Dał im siłę"

Jak wyjaśnił wojewoda, policjanci przebywają w różnych krakowskich szpitalach, dlatego nie mogli spotkać się osobiście. Dzięki rozmowie wideo mogli się jednak zobaczyć i porozmawiać.

- Wiem, że ta rozmowa była szczera, życzliwa i pomimo ogromu tragedii, który spotkał tych funkcjonariuszy, dała im taką wewnętrzną siłę - relacjonował Klęczar.

Jak dodał, policjant, który wcześniej się wybudził i był w lepszym stanie, bardzo motywował swojego kolegę. W ciepłych słowach dodawał mu siły. Wojewoda przekazał, że od lekarzy wie, iż rozmowa przyniosła obu funkcjonariuszom wiele dobrego.

Wojewoda przekazał nowe informacje o rannych. 13 osób w szpitalach

Podczas wtorkowej konferencji Krzysztof Klęczar przedstawił również najnowsze dane dotyczące stanu zdrowia osób poszkodowanych w sobotnim zamachu.

- Na godzinę 10 w dniu dzisiejszym w sześciu krakowskich szpitalach przebywa 13 osób poszkodowanych na skutek zamachu, który odbył się w sobotę. Ich stan można określić jako stabilny. W związku z powyższym to jest pierwsza dobra informacja, którą mogę państwu przekazać - poinformował wojewoda.

Ranni przebywają w Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza, Szpitalu im. Jana Pawła II oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera.

Klęczar przekazał również, że w poniedziałek ze szpitala Narutowicza wypisano jedną kobietę. Placówkę opuścił także mężczyzna, obywatel Austrii, który przebywał w szpitalu Rydygiera. W jego przypadku wypis wiązał się z transportem medycznym do kraju pochodzenia.

- W porozumieniu ze służbami konsularnymi miał miejsce transport medyczny tego pacjenta w stanie stabilnym na teren Austrii. Tam będzie dalej leczony - wyjaśnił wojewoda.

Kraków uczcił ofiary zamachu. Marsz Milczenia na Rynku w Krakowie

Krzysztof Klęczar odniósł się także do poniedziałkowego Marszu Milczenia, zorganizowanego w Krakowie po sobotnich wydarzeniach. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, czy prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W marszu uczestniczył także metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, który na jego zakończenie poprowadził modlitwę.

Jak przekazał wojewoda, wydarzenie przebiegło bez zakłóceń. Klęczar podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i okazanie solidarności z poszkodowanymi oraz ich bliskimi.

- Marsz przebiegł bez zakłóceń i w tym miejscu wszystkim obecnym za ten piękny gest, wyraz solidarności chciałem bardzo serdecznie podziękować - powiedział.



