Piątkowska zabrała głos po wynikach exit poll. Zwróciła się do Gibały

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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To była trudna kampania. Miałam tego pełną świadomość - przekazała Monika Piątkowska, podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników exit poll. Kandydatka na prezydenta Krakowa podziękowała m.in. premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Zwróciła się także bezpośrednio do Łukasza Gibały.

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Monika Piątkowska przemawia do tłumu, trzyma mikrofon, w tle plakat wyborczy z napisem Kraków.
Monika Piątkowska zabrała głos po wynikach exit poll w wyborach na prezydenta KrakowaPolsat News

W skrócie

  • Monika Piątkowska podkreśliła trudności kampanii i wyraziła wdzięczność wyborcom oraz osobom wspierającym, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
  • W swoim wystąpieniu Piątkowska zapewniła, że Koalicja Obywatelska będzie monitorować działania nowego prezydenta Krakowa, Łukasza Gibały, pod kątem realizacji jego obietnic wyborczych.
  • Według wyników exit poll, Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie.
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Chwilę po ogłoszeniu wyników exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS, Monika Piątkowska zabrała głos, zwracając się do osób, które oddały na nią głos.

- Chciałam wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, każdemu, kto poszedł do wyborów - mówiła.

Wybory w Krakowie. Monika Piątkowska zabrała głos po wynikach exit poll

Piątkowska przyznała, że "to była trudna kampania". - Wiecie tu obecni, że startuję w bardzo trudnym momencie. Miałam tego pełną świadomość. Ciężko pracowaliśmy w tej kampanii, każdego dnia, rozmawiając z mieszkańcami miasta - dodała.

- To był fantastyczny czas, mnóstwo dobrej energii, fantastycznych rozmów, rad, sugestii i owszem, słów krytyki. Wszystkie wasze sugestie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - zabieram ze sobą ja i mój zespół do dalszej pracy w kolejnych tygodniach - podkreśliła kontrkandydatka Łukasza Gibały.

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Monika Piątkowska, po tym, jak podziękowała swojej rodzinie, podziękowania skierowała także do premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Piątkowska zwróciła się do Gibały. "Będziemy bacznie się przyglądać"

Po chwili Piątkowska zwróciła się także bezpośrednio do swojego kontrkandydata, Łukasza Gibały, który - jak wynika z badań exit poll - wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Kandydatka wspierana przez KO pogratulowała Gibale wygranej.

- Startowałeś cztery razy, czwarta (próba - red.) okazała się udana. Chcę ci powiedzieć ważną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się czy twoje hasło, obietnica "Kraków dla mieszkańców", jest prawdziwa - powiedziała.

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- Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia i sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto. Ale jednocześnie mówię ci bardzo twardo - będę patrzyła na ręce - kontynuowała.

Piątkowska dodała też, że chciałaby, aby Kraków "był rzeczywiście dla jego mieszkańców".

Według sondaży exit poll Gibała z wynikami 64,1 proc. (OGB) i 61 proc. (IPSOS) zwyciężył drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Piątkowska zdobyła z kolei 35,9 proc. i 39 proc.

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