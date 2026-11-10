W skrócie Dwoje słowackich turystów udzieliło pomocy kobiecie postrzelonej podczas sobotniego zamachu w Krakowie, reanimując ją gołymi rękami do czasu przyjazdu służb medycznych.

W wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji oraz sam napastnik.

Sprawca zamachu, 24-letni Michał Oksiński, zmarł w poniedziałek w szpitalu; prokuratura prowadzi śledztwo także w sprawie zabójstwa jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Wycieczka do Krakowa miała być prezentem urodzinowym dla 26-letniego Maria, pasjonata historii. Wraz ze swoją dziewczyną, 25-letnią Lindą Trnkovą, uczestniczył w 54-osobowym wyjeździe obejmującym zwiedzanie Oświęcimia i stolicy Małopolski.

W sobotę, 7 listopada, para jadła obiad w restauracji położonej w pobliżu Rynku Głównego, gdy rozległy się strzały.

Mario, który jest zawodowym żołnierzem, natychmiast rozpoznał zagrożenie i odciągnął partnerkę od okien. Niedługo później zauważyli na ulicy ranną kobietę. Linda, studentka ratownictwa medycznego, wraz z chłopakiem zdecydowała się ruszyć jej na pomoc.

Zamach w Krakowie. Słowaccy turyści ratowali postrzeloną kobietę. "Reanimowałam ją gołymi rękami"

- Siedzieliśmy w restauracji jakieś dziesięć metrów od miejsca, w którym zaczęła się strzelanina. Nagle usłyszeliśmy około siedmiu-ośmiu strzałów. Te odgłosy stopniowo się oddalały. Niektórzy ludzie w restauracji myśleli, że to fajerwerki - relacjonowała Linda w rozmowie ze słowackim portalem Plus JEDEN DEN.

Początkowo para obawiała się, że napastnik wciąż znajduje się w pobliżu. Jak wspomina 25-latka, zdecydowali się wyjść z restauracji po około minucie, gdy zauważyli zbliżającego się uzbrojonego pracownika ochrony.

Na ulicy leżało pięcioro rannych. Słowacy zajęli się kobietą z raną postrzałową szyi, próbując zatamować krwawienie i przywrócić jej funkcje życiowe.

- Uciskałam ranę, wykonywaliśmy uciśnięcia klatki piersiowej i próbowaliśmy ją reanimować. Zmienialiśmy się z Mariem. Raz on, raz ja. To była wspólna praca - opowiadała Linda.

Turyści nie mieli przy sobie żadnego sprzętu medycznego ani środków ochronnych. Pomocy udzielali gołymi rękami, kontynuując reanimację do czasu przyjazdu ratowników i lekarza.

- Reanimowałam ją gołymi rękami. Ranę też uciskałam gołymi rękami. Nie miałam przy sobie niczego innego - przyznała 25-latka. Linda nie wie, czy kobieta, której pomagała, przeżyła zamach.

Kraków. Ratowała ranną po strzelaninie. Wspomniała o świadkach

W rozmowie ze słowackimi dziennikarzami kobieta zwróciła uwagę na reakcję części osób obserwujących dramatyczne wydarzenia. Podczas gdy ona i jej partner walczyli o życie poszkodowanej, niektórzy świadkowie wyciągnęli telefony i zaczęli nagrywać całą sytuację.

- Ludzie krzyczeli i nas nagrywali. Zamiast tego powinni byli zapytać, czy nie potrzebujemy pomocy - mówiła oburzona Linda.

25-latka zaznaczyła jednak, że wśród obecnych na miejscu były również osoby, które oferowały im wsparcie.

Dopiero po powrocie do autokaru para zaczęła w pełni uświadamiać sobie, czego była świadkiem. Na ubraniach wciąż mieli krew rannej kobiety, a większość drogi powrotnej spędzili w milczeniu.

Linda przyznała, że obrazy z krakowskiego rynku nadal pozostają w ich pamięci. O szczegółach wydarzeń opowiedzieli najbliższym dopiero po powrocie do domu.

Choć przewodniczka nazwała ich bohaterami, 25-latka nie postrzega swojego zachowania w ten sposób. Jak tłumaczyła, kierowała nią przede wszystkim potrzeba niesienia pomocy.

Strzelanina w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do zamachu doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam napastnik. Sprawca zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

Prokuratura prowadzi śledztwo obejmujące również zabójstwo trzech członków rodziny Oksińskiego, których ciała znaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim.



