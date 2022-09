Z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego przekazano osiem milionów złotych na umocnienie i odbudowę skarpy w Grybowie, gdzie znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony przez Caritas. W piątek o przekazaniu tych pieniędzy poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej przy grybowskim Caritasie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, gdyż osuwająca się skarpa zagroziła tutejszym zabudowaniom.

Zabezpieczenie skarpy. Inwestycję zrealizują Wody Polskie

Inwestycję polegającą na zabezpieczeniu i umocnieniu skarpy zrealizują Wody Polskie. Jak powiedział wiceminister Gróbarczyk, "jest to niewielkie zadanie inwestycyjne w skali kraju".

- W świetle inwestycji, które realizują Wody Polskie, to zadanie jest niewielkie i w zakresie polityki przeciwpowodziowej i przeciwsuszowej nie ma ono większego znaczenia - powiedział w Grybowie wiceminister Gróbarczyk. Dodał również, że lokalnie ma to wielkie znaczenie, jednak "w kontekście tego, co robimy to jest to zaledwie mały ułamek naszych prac".

- Bezwzględnie przystąpiliśmy natomiast do realizacji tego zadania jako inwestor zastępczy i chcieliśmy się wpisać w ten proces, przede wszystkim, aby ratować to, co pozostało po zniszczeniach, do których doszło tu kilka lat temu. Każdy z grybowian obserwował te zniszczenia i rozpadającą się skarpę. Chcieliśmy więc ratować zakład opiekuńczo-leczniczy, który takie dobro czyni. Bardzo cieszę się, że te pieniądze trafiły do Grybowa i do księdza Zbigniewa Pietruszki, dyrektora tarnowskiego Caritasu, który prowadzi ośrodek w Grybowie - mówił wiceminister Gróbarczyk.

Marek Gróbarczyk: Umowa na wykonanie zadania jest podpisana

Wiceminister Marek Gróbarczyk podziękował poseł Barbarze Bartuś. - Gdyby nie zaangażowanie pani poseł, codzienne telefony, spotkania i bezwzględne naciskanie na to, aby ta inwestycja się rozpoczęła, to pan premier nie zaangażowałby się tak mocno w tę inwestycję, a dla Wód Polskich byłoby to bardzo trudne zadanie - powiedział Marek Gróbarczyk. Jak poinformował, "dziś umowa na wykonanie zadania jest już podpisana".

- Zastosujemy bardzo szybką ścieżkę wyłonienia wykonawcy i w kilka, a może w kilkanaście miesięcy, powinniśmy się uporać z tym zadaniem inwestycyjnym. To dopiero pierwsza część zadania, ale sądzę, że druga nie będzie stanowiła najmniejszego problemu - oświadczył wiceminister podczas konferencji prasowej.

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Caritas Diecezji Tarnowskiej znajduje się w dawnym dworze Hoschów, właścicieli dóbr grybowskich. Obecnie w grybowskim ZOL-u przebywa 76 pensjonariuszy.