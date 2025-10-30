Opóźniony lot z Krakowa do Paryża. Incydent w samolocie
Samolot z Krakowa do Paryża musiał zatrzymać się na płycie lotniska, gdyż włączyły się czujniki dymu. Strażacy, którzy zjawili się na miejscu, nie wykryli zagrożenia - ustaliła Interia. Ostatecznie samolot odleciał do stolicy Francji o godz. 16:30.
W skrócie
- Lot z Krakowa do Paryża został wstrzymany z powodu uruchomienia czujników dymu, chociaż nie wykryto żadnego zagrożenia.
- Pasażerowie wrócili do terminalu i czekają na decyzję przewoźnika dotyczącą dalszego lotu.
- To już kolejny incydent na lotnisku w Balicach – miesiąc wcześniej inny samolot wypadł z pasa.
- Pilot samolotu, który miał lecieć z Krakowa do Paryża, zdecydował się przerwać start, dlatego że czujniki wykazały pojawienie się dymu - poinformowała w rozmowie z Interią Monika Chylaszek, rzecznik prasowa lotniska w Balicach.
- Samolot zatrzymał się na pasie startowym. Na miejsce przybyła lotniskowa straż pożarna. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia i dymu - dodała.
Kraków. Czujniki dymu wstrzymały lot do Paryża
Rzecznik poinformowała, że samolot skołował następnie na płytę postojową, a pasażerowie powrócili do terminalu. - Teraz oczekują na dalsze decyzje przewoźnika dotyczące ewentualnego kontynuowania lotu - powiedziała Monika Chylaszek.
Jej zdaniem mechanicy będą musieli dokładnie sprawdzić, dlaczego włączyły się czujniki, skoro strażacy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
Jak przekazała Interii Natalia Vince z krakowskiego lotniska samolot techniczny EasyJet do Paryża wyleciał z krakowskiego lotniska o godz. 16:30.
Lotnisko w Balicach. W zeszłym miesiącu samolot wypadł z pasa
Nieco ponad miesiąc wcześniej, na krakowskim lotnisku doszło do innego poważnego incydentu. Samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Maszyna zatrzymała się na zielonym obszarze obok niego.
Sytuacja dotyczyła lotu z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz. Na lotnisko ściągnięto ciężki sprzęt z Ostrawy, aby wyciągnął samolot na drogę kołowania.
W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wstrzymano wszystkie loty. Port lotniczy wznowił pracę po jedenastu godzinach przerwy.