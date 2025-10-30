Opóźniony lot z Krakowa do Paryża. Incydent w samolocie

Marcin Boniecki
Dorota Hilger

Marcin Boniecki, Dorota Hilger

Aktualizacja

Samolot z Krakowa do Paryża musiał zatrzymać się na płycie lotniska, gdyż włączyły się czujniki dymu. Strażacy, którzy zjawili się na miejscu, nie wykryli zagrożenia - ustaliła Interia. Ostatecznie samolot odleciał do stolicy Francji o godz. 16:30.

Kraków. Opóźniony lot do Paryża, incydent w samolocie
Kraków. Opóźniony lot do Paryża, incydent w samolocieLotnisko w Krakowiemateriały prasowe

W skrócie

  • Lot z Krakowa do Paryża został wstrzymany z powodu uruchomienia czujników dymu, chociaż nie wykryto żadnego zagrożenia.
  • Pasażerowie wrócili do terminalu i czekają na decyzję przewoźnika dotyczącą dalszego lotu.
  • To już kolejny incydent na lotnisku w Balicach – miesiąc wcześniej inny samolot wypadł z pasa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Pilot samolotu, który miał lecieć z Krakowa do Paryża, zdecydował się przerwać start, dlatego że czujniki wykazały pojawienie się dymu - poinformowała w rozmowie z Interią Monika Chylaszek, rzecznik prasowa lotniska w Balicach.

- Samolot zatrzymał się na pasie startowym. Na miejsce przybyła lotniskowa straż pożarna. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia i dymu - dodała.

Kraków. Czujniki dymu wstrzymały lot do Paryża

Rzecznik poinformowała, że samolot skołował następnie na płytę postojową, a pasażerowie powrócili do terminalu. - Teraz oczekują na dalsze decyzje przewoźnika dotyczące ewentualnego kontynuowania lotu - powiedziała Monika Chylaszek.

Jej zdaniem mechanicy będą musieli dokładnie sprawdzić, dlaczego włączyły się czujniki, skoro strażacy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Jak przekazała Interii Natalia Vince z krakowskiego lotniska samolot techniczny EasyJet do Paryża wyleciał z krakowskiego lotniska o godz. 16:30.

Zobacz również:

Boeing 787-8 Dreamliner linii LOT musiał zawrócić do Warszawy
Polska

Tragedia na pokładzie. Nagłe lądowanie maszyny LOT

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    Lotnisko w Balicach. W zeszłym miesiącu samolot wypadł z pasa

    Nieco ponad miesiąc wcześniej, na krakowskim lotnisku doszło do innego poważnego incydentu. Samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Maszyna zatrzymała się na zielonym obszarze obok niego.

    Sytuacja dotyczyła lotu z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz. Na lotnisko ściągnięto ciężki sprzęt z Ostrawy, aby wyciągnął samolot na drogę kołowania.

    W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wstrzymano wszystkie loty. Port lotniczy wznowił pracę po jedenastu godzinach przerwy.

    Zobacz również:

    Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach
    Polska

    Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Akcja służb

    Paweł Basiak
    Marcin Jan Orłowski
    Paweł Basiak, Marcin Jan Orłowski, Aleksandra Czurczak
    "Nie ma żadnych powodów". Dyrektor KOWR otwarcie o dymisjiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze