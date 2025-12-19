Ogromny pożar na Krupówkach. Płonie drewniana restauracja

Dorota Hilger

Aktualizacja

Na Krupówkach w Zakopanem doszło do poważnego pożaru restauracji. Z budynku wyniesiono dwie nieprzytomne osoby, które po RKO odzyskały funkcje życiowe - poinformował kpt. Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie pogorzeliska.

Strażacy gaszący pożar budynku z szyldem 'Salon Sztuki', na pierwszym planie samochód strażacki z włączonymi światłami, na dachu widoczny strażak w kasku, wokół elementy otoczenia miejskiego.
Zakopane. Ogromny pożar na Krupówkach. W ogniu stanęła drewniana restauracjaPolsat News

W skrócie

  • Silny pożar wybuchł w drewnianej restauracji na Krupówkach w Zakopanem.
  • Strażacy uratowali dwie nieprzytomne kobiety, które zostały przewiezione do szpitala po skutecznej reanimacji.
  • Na miejscu zdarzenia nadal trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola sąsiadujących budynków.
Do poważnego pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.

Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, kobiety w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.

Zakopane. Pożar drewnianej restauracji na Krupówkach

Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Aktualnie na miejscu trwa dogaszanie płonącego budynku i kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.

Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła jedna z restauracji zlokalizowanych w górnej części głównego deptaku miasta. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.

