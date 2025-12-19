Ogromny pożar na Krupówkach. Płonie drewniana restauracja
Na Krupówkach w Zakopanem doszło do poważnego pożaru restauracji. Z budynku wyniesiono dwie nieprzytomne osoby, które po RKO odzyskały funkcje życiowe - poinformował kpt. Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie pogorzeliska.
W skrócie
- Silny pożar wybuchł w drewnianej restauracji na Krupówkach w Zakopanem.
- Strażacy uratowali dwie nieprzytomne kobiety, które zostały przewiezione do szpitala po skutecznej reanimacji.
- Na miejscu zdarzenia nadal trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola sąsiadujących budynków.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do poważnego pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.
Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, kobiety w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.
Zakopane. Pożar drewnianej restauracji na Krupówkach
Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
Aktualnie na miejscu trwa dogaszanie płonącego budynku i kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.
Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła jedna z restauracji zlokalizowanych w górnej części głównego deptaku miasta. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.