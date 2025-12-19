Ogromny pożar na Krupówkach. Płonie drewniana restauracja

W skrócie Silny pożar wybuchł w drewnianej restauracji na Krupówkach w Zakopanem.

Strażacy uratowali dwie nieprzytomne kobiety, które zostały przewiezione do szpitala po skutecznej reanimacji.

Na miejscu zdarzenia nadal trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola sąsiadujących budynków.

Do poważnego pożaru na zakopiańskich Krupówkach doszło w piątek wieczorem. Jak poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zapalił się drewniany budynek jednej z mieszczących się tam restauracji.

Z płonącego budynku strażakom udało się wynieść dwie nieprzytomne osoby, kobiety w wieku około 50 lat. Na miejscu przeprowadzono resuscytacja krążeniowo-oddechową poszkodowanych.

Zakopane. Pożar drewnianej restauracji na Krupówkach

Ofiary pożaru po RKO odzyskały funkcje życiowe i zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Aktualnie na miejscu trwa dogaszanie płonącego budynku i kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków.

Jak informują lokalne media, w ogniu stanęła jedna z restauracji zlokalizowanych w górnej części głównego deptaku miasta. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.

