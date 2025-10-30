W skrócie Lot z Krakowa do Paryża został odwołany po tym, jak czujniki dymu zadziałały przed startem.

Straż pożarna nie wykryła zagrożenia ani śladów dymu, pasażerowie wrócili do terminalu i oczekują decyzji przewoźnika.

Miesiąc wcześniej na tym samym lotnisku doszło do innego incydentu – samolot wypadł z pasa w trudnych warunkach pogodowych.

- Pilot samolotu, który miał lecieć z Krakowa do Paryża, zdecydował się przerwać start, dlatego że czujniki wykazały pojawienie się dymu - poinformowała w rozmowie z Interią Monika Chylaszek, rzecznik prasowa lotniska w Balicach.

- Samolot zatrzymał się na pasie startowym. Na miejsce przybyła lotniskowa straż pożarna. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia i dymu - dodała.

Kraków. Czujniki dymu wstrzymały lot do Paryża

Rzecznik poinformowała, że samolot skołował następnie na płytę postojową, a pasażerowie powrócili do terminalu. - Teraz oczekują na dalsze decyzje przewoźnika dotyczące ewentualnego kontynuowania lotu - powiedziała Monika Chylaszek.

Jej zdaniem mechanicy będą musieli dokładnie sprawdzić, dlaczego włączyły się czujniki, skoro strażacy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Lotnisko w Balicach. W zeszłym miesiącu samolot wypadł z pasa

Nieco ponad miesiąc wcześniej, na krakowskim lotnisku doszło do innego poważnego incydentu. Samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Maszyna zatrzymała się na zielonym obszarze obok niego.

Sytuacja dotyczyła lotu z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz. Na lotnisko ściągnięto ciężki sprzęt z Ostrawy, aby wyciągnął samolot na drogę kołowania.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wstrzymano wszystkie loty. Port lotniczy wznowił pracę po jedenastu godzinach przerwy.

