W skrócie Łukasz Gibała poinformował, że Komisja Wyborcza odrzuci część podpisów zebranych przez jego komitet, wskazując na formalny błąd na karcie.

Problem polegał na braku słowa 'Kraków' w adresie podpisujących, co skutkowało unieważnieniem podpisów przez Komisję Wyborczą.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a jednym z kandydatów jest Łukasz Gibała.

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W poniedziałek Łukasz Gibała, radny Krakowa i kandydat na prezydenta miasta, przekazał w sieci, że "Komisja Wyborcza odrzuci dziś z powodów formalnych sporą część zebranych przez nas podpisów".

"Od razu muszę przeciąć spekulacje: nie chodzi o to, że podpisy były fałszowane, czy podpisywali się ludzie, których nie ma w krakowskim spisie wyborców. Przez zwykły ludzki błąd na karcie nie wydrukowano słowa 'Kraków'. I jeżeli osoba, która podpisywała się na liście, nie dopisała do swojego adresu tego słowa, Komisja odrzucała taki podpis" - napisał.

Kraków. "Ludzki błąd" przed wyborami. Łukasz Gibała o odrzuceniu głosów

Dalej kandydat na prezydenta miasta zaznaczył, iż "szkoda, że rozwiązanie umożliwiające zbieranie podpisów przez mObywatela nie zostało udostępnione do naszych wyborów, choć podobno jest gotowe".

"Nie byłoby wtedy problemu odrzucania prawdziwych podpisów. Dopóki jednak nie uda się nam zmienić przepisów, które są absurdalne (do sprawdzenia list wyborców wystarcza przecież PESEL), musimy się tym przepisom podporządkować" - ocenił.

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Łukasz Gibała przekazał też, że zostały dni, by zebrać brakujące podpisy, każdy ze słowem "Kraków" w adresie. "Prosimy wszystkich, którzy już się podpisali, i nie są pewni, czy napisali 'Kraków', by zrobili to ponownie" - zaapelował.

Jak ocenił radny, "mamy szanse na to, żeby nasze miasto - o którym dobrze wiemy, jak się nazywa - zmienić na lepsze. Nie zmarnujmy tej szansy".

Wybory na prezydenta Krakowa. Jednym z kandydatów Gibała

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To konsekwencja majowego referendum, w którym mieszkańcy stolicy małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego.

Wśród kandydatów na prezydenta Krakowa jest Łukasz Gibała, który po raz czwarty będzie ubiegał się o ten urząd. W 2024 roku przegrał w II turze z Miszalskim. Natomiast w 2014 i 2018 Gibała zajmował trzecie miejsca, nie przechodząc do II tury.

O urząd prezydenta Krakowa ubiegają się także: Monika Piątkowska z KO, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, czy Bartosz Bocheńczak z Konfederacji.



