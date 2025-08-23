- Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - powiedziała w sobotę rano rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Przekazała także, że prowadzący taksówkę to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu. Czynności z nim policja przeprowadzi po otrzymaniu zgody od lekarzy.

- Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

Kraków. Atak nożownika, trwa obława

W piątek około 17:00 doszło do ataku nożownika na taksówkarza w Krakowie. Jak podała wówczas podinsp. Katarzyna Cisło, w okolicach hali widowiskowej Tauron Arena na Alei Pokoju z taksówki wysiadło dwóch mężczyzn: poszkodowany kierowca, który osunął się na ziemię i stracił przytomność oraz prawdopodobny sprawca. Ten drugi zbiegł z miejsca zdarzenia.

