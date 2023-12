Potrącenie na pasach w woj. małopolskim . Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Brzeszcze.

Jak czytamy w komunikacie służb, w wypadku brał udział 10-latek, który jechał na hulajnodze . Potrącił go 67-latek, kierujący samochodem osobowym bmw. Nie znamy dokładnych przyczyn zdarzenia.

Do wypadku doszło tuż po godz. 7 rano, a jezdnia - jak widzimy na załączonych zdjęciach - była śliska.

Brzeszcze: Niebezpieczny wypadek. 10-latek wylądował w szpitalu

Na miejscu interweniowała policja i służby ratunkowe. Chłopiec został w stanie przytomnym przewieziony do szpitala, gdzie wykonano niezbędne badania. 10-latek doznał urazu kolana i ogólnych stłuczeń . Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Małopolscy funkcjonariusze zaapelowali do uczestników ruchu drogowego o szczególną ostrożność. "Policjanci apelują do kierowców, aby podczas opadów atmosferycznych zmniejszyli prędkość, a także aby zachowali koncentrację za kierownicą, zwłaszcza zbliżając się do przejścia dla pieszych" - czytamy w komunikacie. Przypomniano o konieczności posiadania elementów odblaskowych przez pieszych.