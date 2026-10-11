Nożownik w Nowym Sączu, padły strzały. "Nie reagował na polecenia"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził po Nowym Sączu - informuje "Gazeta Krakowska". Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Policjanci użyli wobec niego tasera, a gdy to nie przyniosło efektu, oddali w jego kierunku strzały. 41-latek zmarł w szpitalu.

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Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami, obok policjanci
Nie żyje nożownik postrzelony w Nowym Sączu przez policjantów. Zdjęcie ilustracyjneKlaudia RadeckaAgencja FORUM

W skrócie

  • W Nowym Sączu 41-letni mężczyzna z nożem został postrzelony przez policję podczas interwencji.
  • Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, a użycie tasera nie przyniosło skutku.
  • 41-latek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Z ustaleń wynika, że to mieszkaniec Nowego Sącza.
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Policja przed godz. 11 otrzymała zgłoszenie, że ulicą Lwowską w Nowym Sączu idzie mężczyzna z nożem - przekazała "Gazecie Krakowskiej" rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Nowy Sącz. Nie żyje nożownik postrzelony przez policjantów

Wezwany na miejsce patrol potwierdził, że mężczyzna rzeczywiście trzyma nóż. Funkcjonariusze wzywali, by go wyrzucił, jednak 41-latek nie reagował na polecenia.

- Funkcjonariusze użyli tasera, ale mężczyzna nadal szedł w kierunku jednego z policjantów. Wówczas drugi funkcjonariusz użył broni służbowej i oddał strzały - powiedziała podinsp. Cisło.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

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Według "Gazety Krakowskiej mundurowi ustalili, że to 41-letni mieszkaniec Nowego Sącza.

Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator. - Będziemy uruchamiać wszystkie procedury kontrolne w związku z użyciem broni - podkreśliła podinsp. Cisło.

Jak ustalił TVN24, policja nie otrzymała informacji, że przed interwencją mężczyzna mógł kogoś zaatakować.

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