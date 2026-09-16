W skrócie Sondaż Opinia24 dla Radia Kraków pokazuje, że Łukasz Gibała ma najwyższe poparcie wśród kandydatów na prezydenta Krakowa, ale nie wystarcza to do zwycięstwa w pierwszej turze.

Monika Piątkowska jest druga z wynikiem 20,9 proc. poparcia, a Daria Gosek-Popiołek zajmuje trzecie miejsce.

Badanie wskazuje, że 50 proc. wyborców PiS-u zamierza poprzeć Łukasza Gibałę, a Komitet Konfederacji nie zarejestrował kandydata.

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Pracownia Opinia24 na zlecenie Radia Kraków zapytała mieszkańców Krakowa, na kogo zagłosują w zaplanowanych na 27 września wyborach prezydenckich. Respondenci najczęściej wskazywali Łukasza Gibałę - wybrało go 34,8 proc. badanych.

Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska z wynikiem 20,9 proc. Według sondażu to Gibała i Piątkowska mają największą szansę spotkać się w drugiej turze wyborów.

Kraków. Najnowszy sondaż przed wyborami na prezydenta

Trzecie miejsce w najnowszym badaniu zajęła wysunięta przez Lewicę Daria Gosek-Popiołek, dla której poparcie zadeklarowało 9,6 proc. badanych. Dalej znalazł się Michał Dwernicki, kandydat PiS, z wynikiem 9,3 proc., a za nim Aleksandra Owca z Razem, która uzyskał 8,2 proc. głosów.

6,3 proc. głosów zdobyła kandydatura Jana Hoffmana, a 3,1 proc. Michała Klimka. Sławomir Pietrzyk uzyskał 0,3 proc. głosów. Wynik sondażu nie uwzględniły kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, którego komitet nie zdołał zebrać głosów niezbędnych do rejestracji.

Osoby niezdecydowane stanowią 7,5 proc. respondentów.

Kraków. Wyborcy PiS chętniej zagłosują na Gibałę niż na Dwernickiego

Sondaż zbadał opinie także z uwzględnieniem decyzji w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wiemy dzięki temu, że oddanie głosu na kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Dwernickiego deklaruje 36 proc. wyborców PiS-u na szczeblu centralnym. 50 proc. wyborców PiS-u chce zagłosować na Łukasza Gibałę.

Łukasz Gibała jest popularny także wśród mieszkańców Krakowa, którzy w wyborach do Sejmu głosowali na Koalicję Obywatelską. Wśród nich to Monika Piątkowska cieszy się największą popularnością z 59,7 proc. głosów, plasując Gibałę na drugim miejscu z 22 proc. głosów.

8,8 proc. wyborców KO zamierza głosować na Darię Gosek-Popiołek.

Wybory na prezydenta Krakowa. Konfederacja bez swojego kandydata

Po porażce Konfederacji w rejestracji kandydata 37,9 proc. jej wyborców ma zamiar głosować na Michała Klimka, 24,1 proc. na Łukasza Gibałę, 17,2 proc. na Jana Hoffmana, a 10,3 proc. na Michała Dwernickiego.

Badanie przeprowadziła Pracownia Opinia24 na zlecenie Radia Kraków w dniach 9-14 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Krakowa, techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).



