W skrócie Nowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazuje, że Łukasz Gibała prowadzi z poparciem blisko 33 procent.

Monika Piątkowska zajmuje drugie miejsce ze stratą 5,1 punktu procentowego do lidera, lecz zmniejsza dystans.

Na trzeciej pozycji uplasował się Michał Drewnicki z wynikiem 16,11 procent.

Sondaż przeprowadzono 23 i 24 września 2026 roku na próbie 750 mieszkańców Krakowa metodą CATI.

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W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują, kto zostanie włodarzem miasta. O urząd ubiega się siedmioro kandydatów: przedstawicielka KO i PSL, troje przedstawicieli lewicy, dwóch prawicy i jeden kandydat bezpartyjny.

Wybory prezydenta Krakowa. Wynik nowego sondażu

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) wygrałby pierwszą turę wyborów na prezydenta Krakowa, uzyskując 32,88 proc. - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, przeprowadzonego na zlecenie LoveKraków.pl.

Monika Piątkowska (z poparciem KO-PSL) otrzymała 27,78 proc. wskazań. Różnica między dwojgiem liderów wynosi 5,1 pkt proc. Podium zamyka Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość) z wynikiem 16,11 proc.

Na czwartym miejscu znalazła się Aleksandra Owca (Partia Razem) - 11,01 proc., dalej Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) - 7,01 proc. oraz Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) - 5,07 proc. Stawkę kandydatów zamyka Sławomir Pietrzyk (SDPL), który uzyskał 0,14 proc. wskazań.

Kraków. Nowy sondaż, maleje różnica między liderami

Choć Gibała utrzymał przewagę nad Piątkowską, poparcie dla tego kandydata maleje, natomiast polityk KO odrabia straty. Wcześniej, jak wynikało z sondażu OGB dla Polsat News, Gibała miał 39,17 proc. poparcia, a Piątkowska 23,74 proc.

- Łukasz Gibała traci w porównaniu z badaniem z niedzieli, ponieważ jako jedyny z głównych kandydatów nie reprezentuje partii politycznej. Do tej pory zbierał poparcie wyborców różnych ugrupowań. Teraz kandydaci partyjni mocniej mobilizują własne elektoraty, a na tym traci Gibała, którego wynik spadł o ponad pięć punktów procentowych - komentuje Patryk Salamon, redaktor naczelny LoveKraków.pl

Sondaż na zlecenie LoveKraków.pl przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza 23 i 24 września 2026 roku. Badanie wykonano metodą CATI na próbie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.

O godz. 12 nowy sondaż przed wyborami w Krakowie opublikuje także Polsat News. Natomiast w niedzielę Interia zorganizuje wieczór wyborczy na stronie głównej oraz na platformie YouTube. Nasi dziennikarze razem z ekspertami, czołowymi politykami z Małopolski i lokalnymi aktywistami omówią napływające wyniki i nakreślą możliwe polityczne scenariusze. Odpowiedzą też na pytania internautów. Interia będzie także gospodarzem wieczoru wyborczego podczas II tury wyborów (11 października).



