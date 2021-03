W niedzielę internauci zauważyli, że do transmisji mszy w jednym z nowosądeckich kościołów wklejono zdjęcia pustych ław. Dzień później parafia św. Małgorzaty wydała oświadczenie w tej sprawie.

Reklama

Zdjęcie Niedziela Palmowa w Nowym Sączu /Twitter

28 marca katolicy celebrowali Niedzielę Palmową. Ze względu na ograniczenia pandemiczne część z wiernych zdecydowała się na udział w mszach online, co było możliwe dzięki prowadzonym przez niektóre parafie transmisjom internetowym. W trakcie jednej z nich, nadawanej na stronie Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu, na obraz z kamery wklejono zdjęcia pustych ław, co nie uszło uwadze obserwatorów. W poniedziałek parafia odniosła się na stronie do tej sytuacji.

Reklama

Według oświadczenia wyedytowany obraz miał być wynikiem "niefortunnych okoliczności" związanych z trwającymi w bazylice pracami remontowymi.

"W bieżącej chwili prezbiterium bazyliki jest całkowicie wyłączone z kultu i odgrodzone folią, a liturgia sprawowana jest przy ołtarzu ustawionym pośrodku kościoła. Nowa liturgiczna przestrzeń pociągnęła za sobą zmianę umiejscowienia kamery. Niefortunnie się stało, że na przekazywany obraz nałożyły się aż trzy ujęcia. Stało się to jednak bez żadnego intencjonalnego zamiaru ukrywania czegokolwiek bądź manipulowania przekazem" - stwierdził w oświadczeniu proboszcz, dr Jerzy Jurkiewicz.





Ubolewanie i przeprosiny

Duchowny, także w imieniu wszystkich innych duszpasterzy bazyliki, wyraził ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. Przeprosił także wszystkie osoby, które poczuły się w jakikolwiek sposób nią dotknięte lub zniesmaczone. Podkreślił przy tym, że względem całego wydarzenia media wyciągnęły "tyleż sensacyjne, co pochopne i nieuprawnione wnioski".

"Nadmieniamy, iż mimo naszych najlepszych starań, niejednokrotnie zdarzały się przerwy czy zakłócenia w transmisjach liturgicznych. Środki techniczne same z siebie bywają nieprzewidywalne, a cóż dopiero, kiedy przychodzi im funkcjonować w ciągle zmieniających się warunkach mobilno-remontowych" - napisał proboszcz.



Od soboty w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia pandemiczne. Część z nich dotyczy funkcjonowania świątyń - w kościołach na 20 m kw. może przebywać jedna osoba. Nakazane jest także zakrywanie ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.