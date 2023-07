"Dziś rano podczas wiercenia trzeciego otworu w rejonie zapadliska z 25 grudnia 2022 roku doszło do rozluźnienia gruntu, w wyniku czego pod ciężarem wiertnicy o około metr osunął się grunt wraz z urządzeniem " - poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Nowe zapadlisko w Trzebini. W tym czasie wiercono otwory w ziemi

Trzebinia: Zapadlisko niemal pod domem

To kolejny raz, kiedy w ostatnim czasie zapadła się ziemia w Trzebini. W poniedziałek poinformowano, że, według informacji straży, zapadlisko pojawiło się na terenie rodzinnych ogródków działkowych "Gaj" przy ul. Jana Pawła II. Lej miał średnicę 8-9 metrów średnicy i od sześciu do siedmiu metrów głębokości.

"Jest to reaktywacja zapadliska powstałego w 2021 roku" - nadmieniono we wpisie w mediach społecznościowych. We wtorkowej aktualizacji podano jednak, że zapadlisko miało średnicę dziewięciu metrów i osiem metrów głębokości.