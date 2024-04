O tym, że Jerzy Popiel , ma zostać szefem funduszu, Interia informowała już na początku kwietnia. Zgodnie z przepisami prezesa powołuje wojewoda na wniosek rady nadzorczej. Tak jak ustaliliśmy, w poniedziałek rada podjęła uchwałę powołującą polityka PO na stanowisko prezesa. Nazwisko Popiela we wtorek rano oficjalnie pojawiło się na stronie funduszu.

Z naszych informacji wynika, że na to stanowisko nie przeprowadzono konkursu . Kiedy zapytaliśmy o to, czy się odbył, usłyszeliśmy w funduszu, że "nie mogą potwierdzić, ani zaprzeczyć tej informacji".

Kraków: Jerzy Popiel i kolejna posada

Jerzy Popiel to polityk Platformy Obywatelskiej i były miejski radny. Wcześniej był on wiceprezesem miejskiej spółki w Krakowie odpowiedzialnej za budowę parkingów. Ta została rozwiązana, bo nie radziła sobie ze swoimi zadaniami. Dodatkowo okazało się, że jeden z pracowników przywłaszczył sobie 122 tys. zł z opłat parkingowych, a sprawa trafiła do prokuratury.