W skrócie Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok Michała Oksińskiego, sprawcy sobotniego ataku w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a trzy kolejne padły ofiarą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledczy ustalają motywy działania 24-latka oraz badają, czy w przygotowaniu zamachu i zabójstw brały udział inne osoby, które mogły udzielić sprawcy pomocy lub go podżegać.

W Krakowie odwołano tradycyjne obchody Święta Niepodległości, w tym defiladę i pochód, a żałoba w mieście potrwa do 11 listopada w związku z tragicznymi wydarzeniami.

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We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Michała Oksińskiego, sprawcy sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.

24-latek zmarł w poniedziałek, otwiera się w nowym oknie nad ranem w jednym z krakowskich szpitali, gdzie trafił po postrzeleniu przez interweniujących policjantów.

W poniedziałek zakończono sekcje zwłok wszystkich dziewięciu osób, które według ustaleń śledczych zginęły z rąk napastnika. Sześć z nich zostało zastrzelonych na krakowskim rynku, a trzy pozostałe to członkowie jego najbliższej rodziny, których ciała odnaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak przekazał PAP prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, na sporządzenie szczegółowych opinii sądowo-lekarskich trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni.

Zamach w Krakowie. Śledczy ustalają motywy działania Michała Oksińskiego

Pomimo śmierci sprawcy prokuratura kontynuuje śledztwo dotyczące sobotniej tragedii. Postępowanie obejmuje zarówno zamach o charakterze terrorystycznym w Krakowie, jak i zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu Prokuratury Krajowej, śledczy zamierzają ustalić, czy inne osoby mogły przyczynić się do popełnienia przestępstw, w szczególności poprzez podżeganie lub pomocnictwo. Badane są również motywy działania 24-latka, które dotychczas pozostają nieznane.

Wiadomo, że Michał Oksiński od stycznia 2026 roku posiadał pozwolenie na broń palną, a pierwszy jej egzemplarz kupił w marcu. W jego samochodzie i przy nim zabezpieczono łącznie cztery sztuki broni oraz kilkaset sztuk amunicji, natomiast w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono kolejnych siedem sztuk broni palnej.

Przypomnijmy, że do zamachu doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15. Napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwaj policjanci i sam sprawca.

Żałoba w Krakowie. Zmiany w obchodach 11 listopada

Mimo zakończenia dwudniowej żałoby narodowej Kraków pozostanie pogrążony w żałobie do końca środy, 11 listopada. Flagi na budynkach miejskich nadal są przepasane kirem lub opuszczone do połowy masztu. Żałobne chorągiewki umieszczono również na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

Ogromna tragedia wpłynęła także na organizację tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Odwołano tradycyjny pochód, piknik patriotyczny oraz defiladę pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych.

Głównym punktem uroczystości ma być wydarzenie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki. We wtorek zbierze się również Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zajmie się kwestią zabezpieczenia obchodów.

Krakowska policja przypomina jednocześnie, że świadkowie sobotnich wydarzeń mogą zgłaszać się do komisariatów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przesłuchania osób mogących pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii trwają od soboty.



