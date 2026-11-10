W skrócie We wtorek w sześciu krakowskich szpitalach przebywa 13 osób poszkodowanych w wyniku sobotniego zamachu, a stan wszystkich pacjentów oceniany jest jako stabilny.

Ranny obywatel Austrii został przetransportowany do swojego kraju, gdzie będzie kontynuował leczenie. Do transportu doszło w porozumieniu ze służbami konsularnymi.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w szpitalach rannych policjantów i wręczył im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski w dowód uznania za ich postawę.

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Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wziął we wtorkowe przedpołudnie udział w konferencji prasowej. W jej trakcie polityk przekazał nowe informacje na temat poszkodowanych w wyniku zamachu, który miał miejsce na Rynku Głównym w Krakowie.

- Na godzinę 10.00 w dniu dzisiejszym w sześciu krakowskich szpitalach przebywa 13 osób poszkodowanych na skutek zamachu, który odbył się w sobotę - mówił. Jak dodał, "ich stan można określić jako stabilny".

Zamach w Krakowie. Wojewoda Klęczar: Ranny obywatel Austrii wrócił do kraju

Klęczar ujawnił ponadto, że w poniedziałek jedna kobieta została wypisana ze Szpitala im. Gabriela Narutowicza. Ponadto obywatel Austrii został wypisany ze Szpitala im. Ludwika Rydygiera.

- Natomiast ten wypis polega na transporcie, przy użyciu transportu medycznego do kraju, z którego ten pan pochodzi. Jest to obywatel Austrii i w porozumieniu ze służbami konsularnymi miał miejsce transport medyczny tego pacjenta w stanie stabilnym na teren Austrii. I tam będzie dalej leczony - wyjaśnił.

Wojewoda małopolski poinformował też, że w poniedziałek w godzinach porannych Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Miejski Policji oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzili jednego z rannych policjantów w krakowskim Szpitalu im. Gabriela Narutowicza.

- Pan premier Kosiniak-Kamysz oraz pan komendant złożyli wyrazy wdzięczności policjantowi i jego rodzinie - ujawnił. Jak dodał, funkcjonariusz był "przytomny i w pełnym kontakcie". - Policjant wraca do zdrowia. Wierzymy, że do służby wróci szybko - zaznaczył.

W godzinach wieczornych obu rannych funkcjonariuszy odwiedził też w szpitalach prezydent Karol Nawrocki. Wręczył im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Kraków. W zamachu na Rynku Głównym zginęło sześć osób

Przypomnijmy, że zamach w Krakowie miał miejsce w sobotnie popołudnie na Rynku Głównym. Napastnik wjechał tam samochodem, po czym otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawcą okazał się 24-letni Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed zamachem w Krakowie 24-latek zabił w rodzinnym domu swoją matkę, ojca i siostrę.

W poniedziałek nad ranem poinformowano o jego śmierci. Wcześniej, po postrzeleniu przez interweniujących policjantów, sprawca przebywał w jednym z krakowskich szpitali.

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Oksińskiego. Prokuratura podkreśla, że na sporządzenie szczegółowych opinii sądowo-lekarskich trzeba będzie poczekać do kilku tygodni.



