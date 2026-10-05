Nowe informacje w sprawie potrącenia na pasach. Jest kolejny zatrzymany

Dagmara Pakuła
Dorota Hilger

Dagmara Pakuła, Dorota Hilger

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Policja zatrzymała kolejną osobę w związku ze śmiertelnym potrąceniem na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. To kierowca BMW, z którym - jak ustalono - prawdopodobnie ścigał się sprawca wypadku. Pieszy, 50-letni mężczyzna, zginął na miejscu zdarzenia.

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Ujęcia z nagrania pokazującego moment śmiertelnego potrącenia na pasach w Nowym Sączu.
Nowe informacje w sprawie wypadku w Nowym SączuXmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policja zatrzymała kierowcę BMW, który według ustaleń miał ścigać się ze sprawcą śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu.
  • Do wypadku doszło, kiedy Volkswagen Passat wyprzedził samochód ustępujący pierwszeństwa i z dużą prędkością potrącił przechodzącego przez pasy mężczyznę.
  • Ekspert określił zdarzenie jako "morderstwo drogowe", podczas gdy radny miasta zwrócił uwagę na obowiązki pieszych oraz interpretację przepisów ruchu drogowego.
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O zatrzymaniu kolejnej osoby - kierowcy BMW - poinformowała w poniedziałek nowosądecka policja.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 17.30 na alei Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Gdy jadący prawym pasem samochód osobowy ustąpił pierwszeństwa pieszemu, 50-latek z psem wszedł na oznakowane przejście dla pieszych.

W tym momencie nadjeżdżający z tyłu Volkswagen Passat zaczął wyprzedzać osobówkę lewym pasem, z dużą prędkością uderzając bezpośrednio w wyłaniającego się zza samochodu pieszego.

Mężczyzna zginął na miejscu.

Nowy Sącz. Śmiertelne potrącenie na pasach. Nowe informacje

"W toku dalszych czynności ustalono, że 21-latek (sprawca wypadku - red.) prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu z innym samochodem marki BMW. W wyniku podjętych działań policjanci ustalili, że tym samochodem kierował 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny" - przekazała policja w komunikacie.

Jak dodano, mężczyzna w niedzielę wieczorem został zatrzymany, po czym osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

"W dniu jutrzejszym będzie doprowadzany do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i przesłuchiwany przez prokuratora" - podano.

Policja w komunikacie przekazała także, że na krótko po zdarzeniu 21-latek został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. "Badanie wykazało, że był trzeźwy. Mężczyźnie została również pobrana krew do badań" - poinformowano.

Pieszy zginął na pasach w Nowym Sączu. Ekspert o "morderstwie drogowym"

Tragiczny wypadek z Nowego Sącza wzbudził duże dyskusje w przestrzeni publicznej. Opinię na temat zdarzenia na antenie Polsat News wyraził ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski. Jego zdaniem wypadek można określić mianem "morderstwa drogowego".

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Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Choć specjaliści wprost potępiają manewr wyprzedzania na wysokości przejścia dla pieszych, inne zdanie na temat sytuacji zdaje się mieć nowosądecki radny. Wpis Leszka Gieńca w mediach społecznościowych wywołał kontrowersje.

"To straszna tragedia, ale jest jeszcze jedna rzecz. Pierwsza sprawa jest taka, że pierwszeństwo faktycznie ma (ten - red.), który wchodzi na pasy lub jest na pasach i to prawda. Ale przepisy o ruchu drogowym mówią też wyraźnie, że (pieszy - red.) nie może wejść na pasy bezpośrednio pod jadący samochód" - napisał radny.

Tymczasem nagranie, którego nie udostępniamy z racji na jego drastyczny charakter, jasno pokazuje, że pieszy prawidłowo wszedł na pasy, jeszcze zanim wjechał na nie pędzący Volkswagen.

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