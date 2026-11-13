Nowe informacje po strzelaninie w Krakowie. Stan rannych i pogrzeby ofiar

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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- Jedna z tych osób pozostawała w kryzysie bezdomności. Chciałbym zapewnić, że również rodzina tego pana jest w kontakcie ze służbami państwowymi - przekazał Krzysztof Jan Klęczar, mówiąc o jednej z ofiar zamachu w Krakowie. Wojewoda poinformował, że pogrzeb mężczyzny odbędzie się poza województwem małopolskim. Przekazał także najnowsze informacje na temat osób rannych w strzelaninie.

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Krzysztof Jan Klęczar.
Kraków. Nowe informacje o rannych. Wojewoda z informacjami o pogrzebachArt ServicePAP

W skrócie

  • Stan 11 rannych przebywających w krakowskich szpitalach systematycznie się poprawia, choć w większości przypadków ich obrażenia nadal określane są jako ciężkie.
  • Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar przekazał, że rodzina 51-letniego Roberta Kosidło nawiązała kontakt ze służbami i zorganizuje pogrzeb mężczyzny poza Małopolską.
  • Władze zapowiadają surowe konsekwencje dla osób, które w internecie gloryfikują zamachowca, podkreślając, że w sieci nikt nie jest anonimowy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że stan 11 osób rannych, które przebywają w pięciu krakowskich szpitalach, systematycznie się poprawia, choć w większości przypadków wciąż jest mowa o stanie ciężkim.

Informacja ta dotyczy także dwóch policjantów, którzy przechodzą kolejne procedury i zabiegi medyczne. Są przytomni, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - W dalszym ciągu zmagają się jednak z dużą bolesnością i problemami, jako że ich obrażenia były naprawdę ciężkie - dodał.

Zamach w Krakowie. Nowe informacje od wojewody małopolskiego

Wojewoda poinformował, że w czwartek zespół pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawił się we wszystkich placówkach, w których przebywają ranni i sprawdzał, czy otrzymali oni wszelką potrzebną pomoc, również psychologiczną.

Klęczar zaapelował także do wszystkich osób, które mogłyby potrzebować wsparcia, aby nie obawiały się o nie zwrócić. - Proszę, aby takie osoby po prostu się do nas zgłosiły. Tak, aby nikt, kto pomocy potrzebuje, bez niej nie pozostał - wskazał.

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Podczas briefingu prasowego przekazano także najnowsze informacje nt. pogrzebów ofiar zamachu. W czwartek w jednej z podkrakowskich miejscowości odbył się pierwszy z nich. Kolejne są planowane na kolejne dni. Urząd Wojewódzki nie przekazuje informacji o szczegółach poszczególnych ceremonii.

Kraków. Historia Roberta Kosidło. Wojewoda: Zgłosiła się rodzina

- Jedna z tych osób (ofiar zamachu - red.) pozostawała w kryzysie bezdomności. Chciałbym zapewnić, że również rodzina tego pana jest w kontakcie ze służbami państwowymi - przekazał wojewoda.

Według najnowszych informacji pogrzeb mężczyzny odbędzie się poza woj. małopolskim i zostanie zorganizowany przez rodzinę zmarłego.

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Chodzi o 51-letniego Roberta Kosidło, który od lat pomagał miejscowym kupcom na Rynku Głównym w Krakowie. - To jest straszna tragedia. Bardzo mi go żal, bo my wszyscy bardzo go lubiliśmy. To był porządny, uczciwy, spokojny człowiek - mówiła Stanisława Gzyl, prezeska Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny.

Po tragedii przyjaciele i znajomi kupcy rozpoczęli poszukiwania krewnych 51-latka. Pan Robert pochodził z Rybnika na Śląsku, jednak - według relacji przedsiębiorców - nie utrzymywał kontaktów z rodziną. Kupcy zadeklarowali, że w razie potrzeby są w stanie zorganizować pogrzeb mężczyzny w Krakowie.

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Wojewoda małopolski odniósł się także do przeprowadzonych w ostatnich dniach zatrzymań osób, które jawnie gloryfikowały atak i jego sprawcę.

- Każdy, kto będzie gloryfikował ten haniebny, okropny, nieludzki czyn, jakiego dokonał zamachowiec w Krakowie, zostanie odnaleziony i ukarany. W sieci nie jesteście anonimowi. Nikt nie jest anonimowy. Jak się komuś wydaje, że jest, to naprawdę jest w głębokim błędzie. I tutaj nie będzie taryfy ulgowej, nie będzie pobłażania - zadeklarował.

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Klęczar odniósł się do doniesień, że do prokuratury wpłynęło zgłoszenie, na podstawie którego śledczy mieliby sprawdzić, czy funkcjonariusze we właściwy sposób użyli broni. - To są nasi bohaterowie i my naszych bohaterów będziemy bronić - stwierdził wprost.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktokolwiek będzie kwestionował bohaterstwo tych chłopaków i że ktokolwiek będzie dziś polskiemu policjantowi próbował zarzucać, że stając w obronie innych obywateli, ratując ludzkie istnienia, ma się zastanawiać, czy on ma broni użyć, czy nie - podkreślił.

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