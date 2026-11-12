W skrócie Stan 11 osób poszkodowanych w sobotnim zamachu w Krakowie, które przebywają w pięciu szpitalach, systematycznie się poprawia.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zapewnił, że rząd przygotowuje wsparcie dla ofiar ataku oraz ich rodzin po rozmowach z samorządami.

W ataku na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a w mieszkaniu sprawcy, 24-letniego Michała Oksińskiego, znaleziono ciała trzech członków jego rodziny.

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W pięciu krakowskich szpitalach nadal leczonych jest 11 osób poszkodowanych w sobotnim zamachu. Najnowsze informacje przekazał w czwartek podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

- Stan osób poszkodowanych systematycznie się poprawia - poinformował wojewoda.

Klęczar potwierdził, że jeden z rannych policjantów został przeniesiony do szpitala wojskowego w Krakowie, gdzie przeszedł już kolejny zabieg.

Wojewoda zapewnił, że jego służby nadal monitorują sytuację i pozostają w gotowości do udzielenia pomocy. Zaznaczył jednocześnie, że szczegółowe informacje o stanie zdrowia rannych i dalszym leczeniu powinny pochodzić od lekarzy, szpitali lub rodzin poszkodowanych.

Zamach w Krakowie. Rząd przygotowuje pomoc dla poszkodowanych

Pracownicy urzędów wojewódzkich z trzech województw, skąd pochodzą ofiary, prowadzą rozmowy z samorządami, aby ustalić potrzeby osób rannych w zamachu i rodzin ofiar.

- Rząd Rzeczypospolitej będzie udzielał wszelkiej możliwej pomocy osobom, które w tym tragicznym zamachu ucierpiały - zapewnił Klęczar, nawiązując do wcześniejszej deklaracji premiera Donalda Tuska.

Wojewoda wyjaśnił, że na razie nie wpłynęły oficjalne wnioski o konkretną pomoc. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Lucyny Gajdy prowadzi jednak bezpośrednie rozmowy w tej sprawie.

- Na bieżąco była udzielana pomoc psychologiczna, ale to było realizowane już od razu, zaraz po tej tragicznej sytuacji - zaznaczył wojewoda.

Kraków. Rozpoczynają się pogrzeby ofiar zamachu

Krzysztof Jan Klęczar zwrócił uwagę, że rodziny poszkodowanych przechodzą obecnie szczególnie trudny okres. Rozpoczynają się pogrzeby ofiar, a bliscy rannych mierzą się z decyzjami dotyczącymi ich dalszego leczenia i rehabilitacji.

- Być może rodziny bliskich w tym momencie o czym innym myślą, ale jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze. Zbieramy te informacje i będziemy to monitorować - podkreślił.

Atak w Krakowie. Michał Oksiński zabił sześć osób

W sobotę, 7 listopada, 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam sprawca, który zmarł w szpitalu 9 listopada.

Tragicznego odkrycia służby dokonały też w mieszkaniu, gdzie mieszkał Michał Oksiński. Znaleziono tam ciała trzech osób, członków jego rodziny - rodziców i siostry.

Z ustaleń prokuratury wynika, że łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset, dokładna liczba będzie znana po przeanalizowaniu dokumentacji.

Prokuratura dysponuje co najmniej czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim, a także sprzętem elektronicznym znalezionym w jego mieszkaniu oraz innymi przedmiotami, które się tam znajdowały. Wszystkie cztery telefony należały do Oksińskiego. Odnaleziono także tłumik.

Według informacji ze środy w pięciu krakowskich szpitalach przebywało 11 poszkodowanych. Stan większości był stabilny, jednej osoby - stabilny, ale ciężki.

Do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie przewieziono 27-letnią Polkę z uszkodzeniami wątroby. Z kolei 27-letni policjant Artur Morański, który w bohaterskiej walce z napastnikiem doznał poważnego urazu ręki i płuca, został przeniesiony do krakowskiego szpitala wojskowego i przeszedł kolejną operację. Czeka go wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne.



