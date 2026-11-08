W skrócie W ataku na krakowskim Rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym 11 Polaków i pięcioro obcokrajowców, którzy trafili do sześciu miejskich szpitali.

Jeden z dwóch postrzelonych policjantów został wybudzony ze śpiączki, natomiast sprawca zamachu, 24-letni Michał O., przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Służby zareagowały na pierwsze zgłoszenie strzelaniny w ciągu trzech minut, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi, szczególnie grupy AB Rh+.

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Wśród zabitych znaleźli się 61-letnia obywatelka Polski, 47-letnia obywatelka Polski, 53-letnia obywatelka Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii, 51-letnia kobieta niebędąca obywatelką Polski, której narodowości służby na razie nie podają, a także około 50-letni mężczyzna, obywatel Polski.

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Krzysztof Jan Klęczar przekazał także informacje na temat stanu policjantów, którzy zatrzymali sprawcę sobotniego zamachu. Obaj zostali postrzeleni i trafili do szpitala.

- Jeden z dwóch policjantów, którzy zatrzymali sprawcę sobotniego zamachu w Krakowie, został już wybudzony. Drugi pozostaje w śpiączce. Stan obu funkcjonariuszy wciąż jest ciężki - stwierdził.

Łącznie w ataku rannych zostało 16 osób. Wojewoda poinformował, że wśród rannych po sobotnim ataku w Krakowie jest 11 Polaków i pięcioro obcokrajowców. Poszkodowani trafili do sześciu szpitali na terenie miasta. Stan 14 z nich jest stabilny, jedna osoba jest w stanie ciężkim.

Sam sprawca, 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, także został przetransportowany do szpitala, gdzie w ciągu nocy przeszedł kilka operacji. Mężczyzna został postrzelony przez policję tuż przed zatrzymaniem. - Jest w stanie krytycznym - powiedział Klęczar.

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W całej akcji związanej z sobotnim atakiem w Krakowie wzięło udział 1146 policjantów z Małopolski i spoza garnizonu małopolskiego oraz 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w działaniach uczestniczyło 62 strażaków ratowników.

Wojewoda podkreślił, że pierwsze zgłoszenie dotyczące strzelaniny wpłynęło 15 sekund po godz. 15 w sobotę oraz, że wpłynęło 40 zgłoszeń do centrum powiadamiania ratunkowego.

- Po niespełna dwóch minutach na miejscu pojawia się Straż Miejska. Po niespełna trzech minutach pierwszy patrol policji, a zostało zadysponowanych 30 jednostek policyjnych. (...) Pierwszy patrol już po trzech minutach podejmuje aktywną interwencję - mówił wojewoda.

Podał, że po czterech minutach na miejscu pojawiły się pierwsze zespoły ratownictwa medycznego, a po pięciu działania zaczęła Straż Pożarna.

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- Na miejscu także osoby, które tam przebywały włączyły się w udzielanie pierwszej pomocy m.in. dwóch profesorów, dwóch pracowników szpitala uniwersyteckiego - powiedział Klęczar.

Wojewoda podkreślił, że szpitale nie stwierdziły braku dostępności krwi w kwestii ratowania życia. Zaznaczył jednak, że jest to dobrem niezastępowalnym. Jak poinformował, najbardziej potrzebna w tej chwili grupa krwi to AB Rh+.

Dodał, że w niedzielę od godziny 9 otwarta jest stacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej. Poinformował, że stacja ta będzie czynna do minimum godziny 14.

Poinformował też, że akcyjnie otwartych jest też sześć innych punktów w Małopolsce, gdzie można oddawać krew. Dodał, że również tam można oddać krew, dedykując ją poszkodowanemu funkcjonariuszowi Jakubowi Kulikowi lub ofiarom zamachu. Lista tych miejsc - wskazał - umieszczona została na stronie rckik.krakow.pl.



