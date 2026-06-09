Nowa twarz w grze o Kraków. Będzie wspólna kandydatka KO i PSL

W skrócie Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa.

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum z 24 maja.

Oprócz Piątkowskiej, kandydatury zapowiedzieli m.in. przedstawiciele PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Partii Razem oraz Nowej Lewicy.

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Wybory na prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL

Jako pierwsze o kandydaturze Piątkowskiej informowało Radio Eska. Z informacji rozgłośni wynika, że decyzja o wyznaczeniu senator zapadła w centralnych władzach KO. - Jest bardzo pracowita, będzie gryźć ziemię by osiągnąć sukces - to nie jest tłusty kot KO - mówił jeden ze współpracowników partii.

Tymczasem z wyborczego wyścigu wycofał się pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik, który wcześniej deklarował, że rozważa swój start. Propozycję starania się o urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast zapowiadał, że pozostałby kandydatem niezależnym.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego.

Kraków: Aleksander Miszalski odwołany. Szykują się przedterminowe wybory

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, Konfederacji - Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej - Michał Klimek. Partia Razem wytypowała Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica - Darię Gosek-Popiołek.

Swoją kandydaturę zapowiedzieli również: Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

W głosowaniu w sprawie odwołania Miszalskiego uczestniczyło 176 228 Krakowian. Aby referendum to było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc. Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób (97,93 proc.), a przeciwko - 3 631 (2,07 proc.).

Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.





Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" o wyborach w Krakowie: To nie bój o przywództwo na lewicy Polsat News