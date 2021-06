Nowa Biała: Pomoc dla pogorzelców. Deklaracja premiera

Premier na konferencji prasowej w Lublinie odniósł się do sytuacji po pożarze, który w sobotę przed wieczorem wybuchł w małopolskiej miejscowości Nowa Biała. Szef rządu zaznaczył, że mieszkańców spotkała straszna tragedia.

- Natomiast najważniejsza będzie pomoc w odbudowie domów i zabudowań gospodarczych. Dzisiaj już eksperci szacują straty po to, żeby móc do refinansowania, finansowania bardzo szybko przystąpić - to bezpośrednio dla mieszkańców Nowej Białej - powiedział premier.



Ponadto - jak mówił - rząd chce zainwestować większe środki w zapobieganie ewentualnym, kolejnym pożarom w Nowej Białej i okolicznych wioskach. Morawiecki mówił, że ten rejon jest narażony na pożary we względu na gęstą, tzw. spiską zabudowę. Dodał, że ma na myśli uregulowanie potoków przeciwpożarowych i części rzek tak, aby najlepiej w razie potrzeby służyły strażakom.



- Dotknęła mieszkańców Nowej Białej ogromna tragedia, ale państwo polskie na pewno was nie zostawi samych sobie - zapewnił szef rządu.



Pożar wybuchł w Nowej Białej w sobotę po godzinie 18. Ogień uszkodził 25 domów, w których mieszkało 27 rodzin - ok. 110 osób. Spłonęło też ok. 50 obiektów gospodarczych. W gaszeniu pożaru uczestniczyło 107 zastępów, 400 strażaków PSP i OSP z dziewięciu powiatów. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, które zostały przewiezione do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Pod opieką lekarzy wciąż jest jedna osoba.

