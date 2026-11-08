W skrócie Krakowska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który w nocy z soboty na niedzielę wymachiwał nożem na ulicy Kapelanka.

Podczas interwencji funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze oraz jeden strzał w kierunku napastnika, który ostatecznie odrzucił nóż.

Służby potwierdziły, że nocne zajście na ulicy Kapelanka nie ma żadnego związku z tragiczną strzelaniną na Rynku Głównym.

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- Po godz. 3 w nocy otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących mężczyzny, który chodził z nożem po ulicy Kapelanka. W kontekście tego, co wydarzyło się na Rynku Głównym, mieszkańcy są teraz bardzo wyczuleni. Policyjny patrol pojechał na miejsce i zidentyfikował mężczyznę z nożem o ostrzu długości około 20 centymetrów - przekazała podinsp. Cisło.

Jak wyjaśniła, policjanci najpierw oddali strzały ostrzegawcze, jednak mężczyzna nie zareagował. Wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał strzał w jego kierunku, ale nie trafił.

- To otrzeźwiło mężczyznę, który odrzucił nóż. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do szpitala - powiedziała rzeczniczka.

Kraków. Interwencja policji w noc po strzelaninie. "Zatrzymany może być osobą z zaburzeniami"

Z pierwszych ustaleń Policji wynika, że zatrzymany może być osobą z zaburzeniami. Podinsp. Cisło podkreśliła, że nocne zdarzenie nie miało związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.

W sobotnim ataku na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany przez policję po wymianie ognia.

Wśród rannych jest dwóch policjantów. Jak przekazał w nocy agencji Reutera rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeszli oni operacje, a ich stan jest określany jako stabilny.

Pięcioro spośród rannych to obcokrajowcy, obywatele Austrii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Pięć kolejnych poszkodowanych to krakowscy dorożkarze.

Napastnik, Michał O., został postrzelony podczas zatrzymania. W nocnym komunikacie Reuters poinformował, że strzelec jest w "stabilnym, ale bardzo krytycznym stanie" po licznych operacjach. Późnym wieczorem w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób.



