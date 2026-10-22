Nocna awantura z udziałem policjanta, pomógł monitoring. Jest komunikat

Policjant z Tarnowa zawieszony, trwa wobec niego postępowanie dyscyplinarne - czytamy w oficjalnym komunikacie policji. To reakcja na artykuł lokalnego serwisu, w którym opisano nocną interwencję z udziałem wspomnianego funkcjonariusza.

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Policjant w mundurze stoi tyłem przy ogrodzeniu
Policjant z Komendy Miejskiej w Tarnowie zawieszony, zdj. ilustracyjneMarysia ZawadaReporter

W środę Komenda Miejska Policji w Tarnowie poinformowała o zawieszeniu jednego ze swoich funkcjonariuszy w czynnościach służbowych.

Sprawa dotyczy wydarzeń z początku października, kiedy to służby otrzymały w nocy zgłoszenie o awanturze na jednym z tarnowskich osiedli. 

Sprawę jako pierwszy nagłośnił lokalny serwis temi.pl. Z nieoficjalnych informacji serwisu wynikało, że policjant wdał się w awanturę ze swoją partnerką, po czym próbował ją przejechać. Policja w najnowszym komunikacie zaprzeczyła, że taka czynność miała miejsce, o samej awanturze informuje jednak z dodatkowymi szczegółami.

Nie tylko awantura. Policjant prowadził pod wpływem alkoholu

W czasie interwencji pojawiło się podejrzenie, że policjant mógł wcześniej prowadzić auto po wpływem alkoholu - informują służby.

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Mundurowi zebrali w tej sprawie dowody, w tym zabezpieczyli monitoring. Nagrania potwierdziły, że funkcjonariusz siedział za kierownicą "na podwójnym gazie".

Policjant zawieszony. Odpowie także przed sądem

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zawiesiło funkcjonariusza w czynnościach służbowych i wszczęło postępowanie dyscyplinarnie.

Sprawa trafiła także do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Jeżeli mężczyzna usłyszy zarzuty, zostanie wydalony ze służby.

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