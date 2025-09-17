Nietypowy uciekinier na ulicach Krakowa. Kangur błąkał się po mieście

Kangur biega po ulicach Krakowa - informowali mieszkańcy miasta w mediach społecznościowych od wczesnych godzin porannych. Zwierzę widziane było w kilku miejscach. W akcję łapania uciekiniera zaangażowały się służby, które po wielu godzinach zatrzymały torbacza.

Jak wynika z relacji mieszkańców, którzy w mediach społecznościowych udostępniali zdjęcia kangura, był on widziany w różnych regionach Krakowa. Według opisów, zwierzę wyglądało na wyraźnie zdezorientowane.

    "Trwa obława w Nowej Hucie, ale spokojnie, nie za terrorystą a za kangurem, który uciekł kilka dni temu z Maszyc pod Krakowem" - informował profil Patrol998-Małopolska.

    Kraków. Obława za uciekającym kangurem

    W akcję poszukiwań torbacza zaangażowani byli funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji. Finalnie, po wielu godzinach, udało się zlokalizować zwierzę w rejonie osiedla Złotej Jesieni.

    Niedługo później zespół prasowy krakowskiej policji poinformował, że kangur został złapany i przekazany właścicielowi.

    Działania służb koordynowane były przez pracowników Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przedstawiciele stowarzyszenia dbali, aby zwierzę nie ucierpiało w trakcie próby złapania.

