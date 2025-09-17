Jak wynika z relacji mieszkańców, którzy w mediach społecznościowych udostępniali zdjęcia kangura, był on widziany w różnych regionach Krakowa. Według opisów, zwierzę wyglądało na wyraźnie zdezorientowane.

"Trwa obława w Nowej Hucie, ale spokojnie, nie za terrorystą a za kangurem, który uciekł kilka dni temu z Maszyc pod Krakowem" - informował profil Patrol998-Małopolska.

Rozwiń

Kraków. Obława za uciekającym kangurem

W akcję poszukiwań torbacza zaangażowani byli funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji. Finalnie, po wielu godzinach, udało się zlokalizować zwierzę w rejonie osiedla Złotej Jesieni.

Niedługo później zespół prasowy krakowskiej policji poinformował, że kangur został złapany i przekazany właścicielowi.

Działania służb koordynowane były przez pracowników Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przedstawiciele stowarzyszenia dbali, aby zwierzę nie ucierpiało w trakcie próby złapania.

Rosyjskie drony nad Polską. Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie liczyli na wywołanie rozłamu w krajach NATO Polsat News Polsat News