W skrócie Nastolatek, który nagrał w internecie groźby dotyczące ataków na szkoły w Nowym Sączu, zgłosił się na policję z rodzicem i jest przesłuchiwany.

Władze odnotowały niepokojące nagranie, w którym wymieniono nazwy szkół, a w odpowiedzi w okolicach szkół pojawiły się patrole policji i straży miejskiej.

Policja przypomina, że osoby zamieszczające groźby w sieci nie są anonimowe i mogą ponieść poważne konsekwencje, apelując jednocześnie o spokój oraz ostrożność w udostępnianiu informacji.

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- Nastoletni mieszkaniec naszego regionu, który udostępnił w sieci nagranie z niepokojącymi informacjami, zgłosił się w piątek rano do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wraz z rodzicem - przekazała Interii oficer prasowa KMP w Nowym Sączu nadkom. Justyna Basiaga.

Policjantka dodała, że "obecnie prowadzone są czynności w tej sprawie".

Nowy Sącz. Nastolatek zamieścił nagranie w sieci, zgłosił się na policję

Jak podaje Radio Kraków, na filmie widać młodego chłopaka, który wymienia szkoły, w których miało dojść do ataków w piątek.

Nastolatek miał nawiązywać do krążących w sieci wpisów dotyczących tak zwanego "krwawego piątku". W materiale miał podawać nazwy konkretnych placówek, co wywołało niepokój wśród rodziców i nauczycieli.

Jak przekazała Interii Basiaga, nastolatek przesłał niepokojące nagranie na zamkniętą grupę. - Gdy zorientował się, że film został rozpowszechniony, usunął go, a następnie zgłosił się na komendę - dodała.

Nadkom. Justyna Basiaga podkreśliła również znaczenie reakcji rodziców, którzy razem z nastolatkiem udali się na policję. Nie chciała jednak ujawniać szczegółów prowadzonych czynności ani przesądzać, czy obejmą one także rodziców chłopaka.

W odpowiedzi na zagrożenie, w ramach środków ostrożności, od rana w okolicach szkół w Nowym Sączu i sąsiednich gminach obecne są patrole policji oraz straży miejskiej.

Policja apeluje o spokój i ostrzega przed konsekwencjami publikowania gróźb

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował, że w związku z informacjami o "możliwym zagrożeniu terrorystycznym w szkołach publicznych odpowiednie służby zostały postawione w stan gotowości". Jak przekazał, pozostaje w kontakcie z policją i służbami miejskimi.

Zapowiedział również, że w piątek w każdej szkole pojawią się policjanci lub strażnicy miejscy. Ich zadaniem będzie zabezpieczenie terenu placówek i ustalenie, czy zagrożenie jest realne. Prezydent zaznaczył, że uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, mogą w piątek pozostać w domu. Ich nieobecność zostanie usprawiedliwiona.

Funkcjonariusze podkreślają, że osoby publikujące groźby w internecie nie pozostają anonimowe. Policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością stale monitorują sieć.

Mundurowi przypominają również, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i bezmyślne wywoływanie paniki może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Policja apeluje o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów. Prosi także rodziców, by zwracali uwagę na to, jakie treści ich dzieci oglądają i publikują w internecie.



