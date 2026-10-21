Niepokojąca sytuacja w małopolskim mieście. Pilny apel władz do mieszkańców

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Mszana Dolna w województwie małopolskim wysycha. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by w związku z długotrwałą suszą ograniczyli zużycie wody o połowę. "W przeciwnym razie należy się liczyć z coraz częstszymi brakami wody w kranie" - poinformował w komunikacie tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej.

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Metalowy kran z niebieską rączką, z którego kapie woda, ilustrujący problem suszy
W Mszanie Dolnej (woj, małopolskie) brakuje wody z powodu suszy (zdj. ilustracyjne)123RF Picsel123RF/PICSEL

W skrócie

  • Mszana Dolna w województwie małopolskim doświadcza problemów z dostępnością wody spowodowanych przedłużającą się suszą.
  • Zakład Gospodarki Komunalnej zaapelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody o połowę, ostrzegając przed coraz częstszymi brakami wody w kranach.
  • Władze miasta poinformowały o wstrzymaniu pracy miejskich pomp nocą oraz uzupełnianiu niedoborów wodą dowożoną cysternami, podkreślając ograniczone możliwości pozyskania wody.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zwrócił się do mieszkańców miasta z apelem o "bardzo oszczędne gospodarowanie wodą z sieci miejskiej".

"Panująca susza dotkliwie ograniczyła - prawie o połowę - wydajność źródeł zasilania. Powoduje to niewystarczający napływ do stacji uzdatniania wody" - poinformowano.

ZGK zaznacza, że obecnie miasto pozyskuje z własnych źródeł ok. 25 m3 wody na godzinę. Zużycie wynosi natomiast ok. 30-40 m3 na godzinę. Braki są uzupełniane dostawami wody przez cysterny, jednak tego typu działanie jest "mocno ograniczone możliwością pozyskania wody, jak i logistyką" i pokrywa zapotrzebowanie na zaledwie dwie godziny.

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Mszana Dolna wysycha. Władze apelują o ograniczenie zużycia wody

Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował o wyłączeniu wody w godzinach nocnych od 23 do 5 rano. Dzięki temu możliwe jest zmagazynowanie wody na okres od godz. 5 rano do godzin popołudniowych.

"W późniejszych godzinach występuje kryzys braku wody, toteż celem utrzymania w miarę stabilnej sytuacji zmuszeni jesteśmy prosić o zmianę stylu korzystania z tego dobra jakim jest woda i ograniczenie o ok. połowę jej zużycia. W przeciwnym razie należy się liczyć z coraz częstszymi brakami wody w kranie, którym nie będziemy mogli skutecznie zaradzić" - ostrzega ZGK.

Zaznaczono również, że panujące warunki atmosferyczne i związany z tym długotrwały brak opadów "nie napawają optymizmem".

"Czynimy wszystko, aby łagodzić obecny kryzys wodny, natomiast realizowane inwestycje, związane z dodatkowym pozyskiem wody, zaczną dawać efekty na początku roku przyszłego" - poinformowano.

Pierwsze problemy z dostawami wody pojawiły się w Mszanie Dolnej na początku października. Susza doprowadziła bowiem do znacznego ograniczenia wydajności źródeł, z których czerpana jest woda do sieci miejskiej.

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