Nielegalny "grzaniec" pod Wielką Krokwią. Apel do kibiców i turystów

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich pod Wielką Krokwią w Zakopanem sprzedawany był "grzaniec" niewiadomego pochodzenia, który mógł być skażony. W związku z tym służby zaapelowały do kibiców i turystów o kupowanie napojów alkoholowych wyłącznie w legalnych punktach.

Oświetlona skocznia narciarska otoczona lasem i trybunami z kibicami, a w rogu funkcjonariusze zabezpieczają dużą ilość butelek i pojemników z alkoholem oraz napojami.
Nielegalny handel alkohole pod Wielką KrokwiąPAP/Grzegorz Momot/malopolskie.kas.gov.plPUSTE

W ostatni weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.

317 litrów nielegalnego alkoholu w Zakopanem

Pod Tatry przyjechali nie tylko kibice skoków z całej Polski i z zagranicy, ale również funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy kontrolowali rozstawione pod skocznią punkty gastronomiczne serwujące m.in. grzane wino i góralskie nalewki.

Zobacz również:

Śledczy skonfiskowali w sprawie 1000 litrów nielegalnie wytworzonego alkoholu
Świat

Nie żyje 25 osób po zatruciu alkoholem. Wśród zatrzymanych przedszkolanka

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    W trakcie kontroli ujawniono 317 litrów nielegalnego alkoholu.

    Jak poinformowała w środę Krajowa Administracja Skarbowa, kontrola wykazała, że butelki nie miały wymaganych znaków akcyzy, a wstępne ustalenia wskazują, że mogły zawierać skażony alkohol, stanowiący realne zagrożenie dla zdrowia.

    Zakopane. Właścicielowi grozi wysoka grzywna i więzienie

    Zabezpieczony towar przekazano do postępowania celno-skarbowego, a pobrane próbki trafiły do laboratorium.

    Zobacz również:

    Masowe zatrucie alkoholem metylowym w Kuwejcie (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Tragedia w azjatyckim kraju. Metanol zbiera śmiertelne żniwo

    Adrianna Rymaszewska

      Jeżeli badania potwierdzą skażenie, właścicielowi punktu grozi grzywna do 45 tys. zł, kara do pięciu lat więzienia lub obie kary łącznie - przekazała Izba Administracji Skarbowej w Krakowie.

      KAS podkreśliła, że kupowanie alkoholu w sprawdzonych punktach to nie tylko kwestia paragonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowia i życia.

      Zobacz również:

      Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję ws. nocnej prohibicji w Warszawie
      Wiadomości lokalne

      Nocna prohibicja w Warszawie. Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję

      Gołoledź, mróz, śnieg... Będą kolejne ostrzeżenia pogodowePolsat News

      Najnowsze