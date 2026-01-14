W ostatni weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.

317 litrów nielegalnego alkoholu w Zakopanem

Pod Tatry przyjechali nie tylko kibice skoków z całej Polski i z zagranicy, ale również funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy kontrolowali rozstawione pod skocznią punkty gastronomiczne serwujące m.in. grzane wino i góralskie nalewki.

W trakcie kontroli ujawniono 317 litrów nielegalnego alkoholu.

Jak poinformowała w środę Krajowa Administracja Skarbowa, kontrola wykazała, że butelki nie miały wymaganych znaków akcyzy, a wstępne ustalenia wskazują, że mogły zawierać skażony alkohol, stanowiący realne zagrożenie dla zdrowia.

Zakopane. Właścicielowi grozi wysoka grzywna i więzienie

Zabezpieczony towar przekazano do postępowania celno-skarbowego, a pobrane próbki trafiły do laboratorium.

Jeżeli badania potwierdzą skażenie, właścicielowi punktu grozi grzywna do 45 tys. zł, kara do pięciu lat więzienia lub obie kary łącznie - przekazała Izba Administracji Skarbowej w Krakowie.

KAS podkreśliła, że kupowanie alkoholu w sprawdzonych punktach to nie tylko kwestia paragonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowia i życia.

