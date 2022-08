WIADOMOŚCI LOKALNE Kraków: Zaginął 24-letni Dawid. Policja prosi o pomoc

Kraków: Remont ul. Igołomskiej od 2017 roku

Nie oznacza to jednak, że kierowcy, którzy jeżdżą tą trasą, mogą spać spokojnie. Poruszając się ulicą Igołomską w Krakowie, trzeba zachować szczególną ostrożność z uwagi na ciągnące się tam od kwietnia 2017 roku prace drogowe.

Mieszkańcy wciąż nie tracą nadziei na ich rychły finisz, choć remont na ulicy Igołomskiej zdaje się nie mieć końca. Kiedy w końcu trasa zostanie oddana do użytku?

Remont na ulicy Igołomskiej w Krakowie. Kiedy wreszcie się skończy?

Ulica Igołomska w Krakowie to jednocześnie najdłuższa ulica tego miasta, usytuowana w dzielnicy Nowej Huty. Jest częścią drogi krajowej numer 79 i stanowi wylot z Krakowa w stronę Sandomierza. Trasa ta ma prawie 9,3 kilometra długości i w kwietniu 2017 roku rozpoczęła się jej intensywna przebudowa od skrzyżowania z ul. Giedroycia do skrzyżowania ulicy Brzeskiej z Igołomską.

Założenie jest takie, aby usprawnić poruszanie się tym odcinkiem dzięki dwóm pasom ruchu w każdą stronę. Na długości całego odcinka powstają również nowe ścieżki rowerowe, zatoki i przystanki autobusowe.

Zdjęcie Prace na ulicy Igołomskiej w Krakowie systematycznie postępują / zdmk.krakow.pl / materiał zewnętrzny

Prace, na które miasto przeznaczyło przeszło 145 mln złotych, miały potrwać do końca 2019 roku, jednak termin zakończenia inwestycji kilkukrotnie przekładano z uwagi na liczne utrudnienia. Początkowo na maj 2020 roku, później do wakacji 2022, a ostatecznie na czwarty kwartał bieżącego roku.

Remont na ulicy Igołomskiej w Krakowie. Widać światełko w tunelu

Chociaż remont ulicy Igołomskiej przeciąga się latami, to najwyraźniej jesteśmy coraz bliżej jego zakończenia. Na trasie pojawiła się nowa nawierzchnia i oznakowanie. Są chodniki i ścieżki rowerowe. Czy to oznacza rychły koniec utrudnień na tej trasie?

"To są przygotowania do wdrożenia docelowej organizacji ruchu" - wyjaśnia Michał Pyclik, z Zarządu Dróg Miasta Krakowa w rozmowie z TVP3. Celowo pozostają jednak zasłonięte, ponieważ zaczną obowiązywać dopiero wtedy, gdy droga zostanie w pełni ukończona.

Remont na ulicy Igołomskiej w Krakowie. Jakie prace pozostały?

Kiedy więc roboty drogowe na Nowej Hucie ustaną? Niektóre odcinki wyglądają już na gotowe, jednak Michał Pyclik tłumaczy, że zanim trasa zostanie oddana do użytku trzeba jeszcze ukończyć pracę w kilku miejscach m.in. w okolicach ulicy Rzepakowej przy powstającym wiadukcie. Usprawnienia wymaga również sygnalizacja świetlna.

Z prac, które zostały do zrealizowania są jeszcze roboty związane z sygnalizacją, inne to te związane z organizacją i większe prace przy ulicy Rzepakowej, przy powstającym wiadukcie - wylicza Michał Pyclik z ZDMK

Na swobodny przejazd ulicą Igołomską w Krakowie trzeba będzie więc jeszcze poczekać co najmniej kilka miesięcy. Jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem, to trasa zostanie oddana do użytku mieszkańcom już w listopadzie.

Zdjęcie Aktualny wygląd drogi na ulicy Igołomskiej w Krakowie / TVP

