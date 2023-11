W Skawinie doszło do niefortunnego wypadku podczas mszy świętej w Parafii Miłosierdzia Bożego. Do sieci trafiło nagranie, na którym można zobaczyć, jak ksiądz stracił równowagę i spadł ze schodów prowadzących do tabernakulum. Duchowny upuścił kielich z hostiami, które rozsypały się na posadzce.