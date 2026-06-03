W skrócie Władze Piwnicznej-Zdroju zaapelowały o ostrożność po zgłoszeniach mieszkańców o pojawieniu się niedźwiedzia.

Do nadleśniczego Andrzeja Myśliwca trafiły sygnały o dwóch niedźwiedziach, jednak nie otrzymał potwierdzających zdjęć.

W Bieszczadach prowadzona jest akcja odławiania niedźwiedzi brunatnych po tragicznym ataku w Płonnej, a niektóre osobniki zostały wyposażone w GPS lub relokowane.

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Niedźwiedź został zauważony na ul. Krakowskiej w Piwnicznej-Zdroju. W związku z informacjami napływającymi od mieszkańców władze miasta zaapelowały o "zachowanie szczególnej ostrożności".

Nadleśniczy Andrzej Myśliwiec w rozmowie z Interią potwierdził, że w środę w tej sprawie wpływały do niego sygnały od policji oraz lokalnych władz. Jak wyjaśnił, przedstawiciele gminy zobowiązali się do przesłania mu zdjęć niedźwiedzi, które rzekomo pojawiły się w Piwnicznej-Zdroju.

- Żadne zdjęcia do mnie do tej chwili nie dotarły - powiedział, precyzując, że trafiały do niego sygnały o dwóch niedźwiedziach. Nie wiadomo, czy są to młode, czy dorosłe osobniki. - Na razie nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć tym doniesieniom - przekazał.

Piwniczna-Zdrój. Mieszkańcy alarmują, że widzieli niedźwiedzie

"Gazeta Krakowska" rozmawiała z burmistrzem Piwnicznej-Zdroju Tomaszem Michałowskim.

- W związku z informacjami przekazanymi przez mieszkańców dotyczącymi pojawienia się niedźwiedzia w okolicach byłego ośrodka Poprad apeluje się do wszystkich osób o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do wskazówek dotyczących postępowania w przypadku spotkania zwierzęcia - powiedział lokalny włodarz.

Ośrodek, o którym wspomniał burmistrz, to pustostan znajdujący się nieopodal ruchliwej drogi krajowej nr 87. W niedużej odległości zlokalizowany jest cmentarz oraz kąpielisko na Radwanowie. Za budynkiem przepływa natomiast rzeka Poprad. To okolica, w której często można spotkać turystów oraz mieszkańców.

Pojawiają się wokół zabudowań. Niedźwiedzie sieją postrach

Urząd miasta Piwniczna-Zdrój poinstruował mieszkańców, jak powinni postąpić, kiedy spotkają niedźwiedzia. Drapieżnika nie powinno się prowokować. Kiedy staniemy z nim twarzą w twarz, powinniśmy zachować spokój i powoli się wycofać. Niezalecane jest spoglądanie mu w oczy.

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Na co dzień należy poruszać się po wyznaczonych drogach i szlakach, unikając terenów nieoświetlonych. Dodatkowo warto nasłuchiwać odgłosów i obserwować teren. "Niedźwiedź się usunie lub da znać, że jest w pobliżu" - czytamy w komunikacie.

Dla własnego bezpieczeństwa w pobliżu zabudowań nie powinniśmy także zostawiać jedzenia czy wyrzucać odpadków spożywczych. Pozostawione resztki mogą zwabić niedźwiedzia.

Wielka akcja w Bieszczadach. Trwa odławianie niedźwiedzi

W Bieszczadach rozpoczęto akcję odławiania niedźwiedzi. To reakcja na tragiczny atak w Płonnej. Zginęła tam 58-latka. Drapieżnik zaatakował ją w kompleksie leśnym.

Do tej pory udało się schwytać osiem niedźwiedzi brunatnych. Siedem z nich zostało wyposażonych w obroże GPS, a dwa najbardziej uciążliwe drapieżniki relokowano w odległe kompleksy leśne. Jeden młody niedźwiedź został oznakowany mikrochipem.

Działania w Bieszczadach dla Interii skomentowała dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Jak podkreśliła, akcja może wpływać na zachowanie osobników i być dla nich niezwykle stresująca.

W jej ocenie "zwierzę, które zostało złapane przez ludzi, najadło się tyle strachu", że taka sytuacja bywa dla niego doświadczeniem uczącym. Zwierzęta w trakcie takich działań doświadczają silnego stresu, co - jak wskazała - może prowadzić do unikania miejsc z zabudowaniami.

Jednocześnie ekspertka zwróciła uwagę na fakt, że odławiane są najczęściej osobniki najbardziej przyzwyczajone do obecności człowieka. Pierużek-Nowak określiła je jako zwierzęta zhabituowane, które nie traktują zapachu ludzi czy zabudowań jako zagrożenia. Jak zaznaczyła, często wracają one w okolice domów, ponieważ kojarzą je z łatwym dostępem do pożywienia.





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