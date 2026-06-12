Niedźwiedź zauważony w powiecie tarnowskim. Władze apelują o ostrożność
Wójt Szerzyn w powiecie tarnowskim przekazał mieszkańcom ostrzeżenie o niedźwiedziu, który był widziany na terenie gminy. Lokalny polityk zaapelował o zachowanie ostrożności, napisał też że zwierzę jest w okresie rui. "Niedźwiedzie zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, jednak warto mieć świadomość, że taki kontakt jest możliwy" - przypomniano na stronie gminy.
W skrócie
- Wójt Szerzyn poinformował mieszkańców o niedźwiedziu widzianym na terenie gminy i poprosił o zachowanie ostrożności.
- Niedźwiedź był widziany w kilku miejscach Szerzyn oraz w pobliżu zabudowań, przemieszczając się nocami w kierunku lokalnych miejscowości.
- Zaapelowano do mieszkańców o niezbliżanie się do zwierzęcia, niepozostawianie jedzenia w lesie i kontakt z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w razie zauważenia niedźwiedzia lub jego śladów.
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"Dzisiejszej nocy ponownie została odnotowana aktywność niedźwiedzia na terenie Szerzyn. (...) Niedźwiedź wydaje charakterystyczne dźwięki porykując, co świadczy że jest w okresie rui, a to z kolei może skutkować większą agresywnością dla otoczenia" - napisał wójt Grzegorz Gotfryd.
Władze ostrzegają przed niedźwiedziem. "Kontakt jest możliwy"
Zaapelował również o ostrożność w przypadku kontaktu ze zwierzęciem, oraz o nierozpowszechnianie zdjęć lub nagrań będących dezinformacją. Niedźwiedź był widziany w nocy z czwartku na piątek, przemieszczał się drogą gminną w Nagórzu Północnym, a później na drodze powiatowej w kierunku Ołpin, po czym skręcił w kierunku Średniego i Podlesia Szerzyńskiego.
Oficjalna strona gminy poinformowała, że niedźwiedź został zauważony także noc wcześniej przez jednego z funkcjonariuszy publicznych. "Zwierzę było widziane w pobliżu zabudowań, przy drodze powiatowej Szerzyny - Joniny i po zauważeniu samochodu oddaliło się w kierunku lasu" - przekazano w komunikacie.
"Spotkanie niedźwiedzia w kompleksie leśnym jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Niedźwiedzie zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, jednak warto mieć świadomość, że taki kontakt jest możliwy. Podczas spacerów po lesie i w bezpośrednim sąsiedztwie lasów należy zaznaczać swoją obecność np. głośną rozmową, aby ograniczyć do minimum możliwość bezpośredniego kontaktu" - zaznaczono.
Przypomniano również, żeby nie zbliżać się do niedźwiedzia, nie próbować go dokarmiać, fotografować i nie zostawiać w lesie resztek jedzenia.
W przypadku zauważenia zwierzęcia lub jego tropów i śladów, mieszkańcy proszeni są o kontakt z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.