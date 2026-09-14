W skrócie
- Kierowca w Tatrach nagrał w nocy trzy niedźwiedzie, z których dwa stanęły na tylnych łapach i wykonywały ruchy przypominające taniec.
- Nagranie zwierząt "tańczących" na drodze zostało udostępnione w mediach społecznościowych i spotkało się z szerokim odzewem.
- W ostatnich dniach na tym samym profilu opublikowano także inne filmy, na których widać niedźwiedzia idącego w stronę nagrywającego oraz niedźwiedzicę chroniącą młode.
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Nagranie opublikowane na profilu Tatr w mediach społecznościowych poniosło się szerokim echem w sieci. Widać na nim nagranie z samochodu jadącego nocą po górskim terenie. W pewnym momencie kierowca zobaczył przed sobą trzy niedźwiedzie, które poruszały się wąską drogą.
Tańczące niedźwiedzie hitem sieci. "Słyszą swój ulubiony hit"
Jeden z nich po chwili zniknął w zaroślach, a dwa pozostałe stanęły na tylnych łapach, po czym zaczęły poruszać się w sposób przypominający taniec.
"Niedźwiedzie postanowiły urządzić sobie taneczny pojedynek" - napisał tatrzański profil w opisie nagrania.
"Takiego widoku w naturze nie ogląda się codziennie! Dwa niedźwiedzie stanęły na tylnych łapach i zaprezentowały taneczny występ, którego nie powstydziłyby się nawet w 'Tańcu z Gwiazdami'" - dodano.
"Tak to wygląda, kiedy niedźwiedzie słyszą swój ulubiony hit' - wskazano w komentarzu pod filmem, do którego jako podkład muzyczny dodano fragment hitu "Kung Fu Fighting".
Niedźwiedzie uchwycone na filmach. Turyści nagrywają w Tatrach
To niejedyne nagranie w ostatnim czasie, na którym turyści uchwycili niedźwiedzie. Na profilu Tatr zostały opublikowane dwa inne krótkie filmy - na jednym z nich widać zwierzę zmierzające drogą w kierunku osoby nagrywającej.
W poniedziałek nad ranem pojawił się kolejny film, ukazujący niedźwiedzicę chroniącą swoje młode, ruszającą w stronę, z której była nagrywana.
"Nie wiemy, co dokładnie się stało, ale nagranie wyraźnie pokazuje, jak szybko sytuacja może się zmienić. Niedźwiedzica chroniąca swoje młode może zareagować bardzo gwałtownie" - ostrzega profil i przypomina, że na trasach należy zachowywać szczególną czujność, być uważnym i dokładnie obserwować otoczenie.