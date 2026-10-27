Niebezpiecznie w Tatrach. Mnożą się ostrzeżenia, TOPR apeluje

W skrócie TOPR ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

W wyższych partiach Tatr spadło około 25 cm świeżego śniegu, a szlaki są zasypane, oblodzone i śliskie, co stwarza duże zagrożenie dla turystów.

Ratownicy odradzają wyjścia powyżej górnej granicy lasu i podkreślają konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana i kasku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

TOPR poinformowało w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, że intensywne opady śniegu znacząco utrudniły poruszanie się po górskich szlakach. W wyższych partiach Tatr przybyło około 25 cm świeżego śniegu. W wielu miejscach utworzyły się zaspy, a oznakowane trasy zostały przysypane, co może utrudniać orientację w terenie.

Niebezpieczeństwo stanowią również oblodzenia. Na szlakach jest mokro, miejscami zalega błoto, a podłoże jest śliskie. W wyższych partiach gór warstwa świeżego śniegu dodatkowo utrudnia bezpieczną wędrówkę.

Ratownicy apelują o rozwagę i odradzają wyjścia na szlaki położone powyżej górnej granicy lasu. Warunki w tych rejonach są bardzo trudne, a poślizgnięcie się na lodzie lub zmrożonym śniegu może doprowadzić do długiego, niekontrolowanego upadku, a w konsekwencji do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Co oznacza?

TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje od poniedziałku do wtorku do godz. 20. Zgodnie z komunikatem ratowników pokrywa śnieżna jest na ogół "dobrze związana i stabilna".

Wyzwolenie lawiny jest zazwyczaj możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym, i to w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest jednak "samoistne schodzenie małych i średnich lawin".

Mimo stosunkowo niskiego stopnia zagrożenia lawinowego ratownicy podkreślają, że warunki turystyczne w Tatrach pozostają bardzo trudne.

TOPR alarmuje. Wyjście w wyższe partie Tatr niebezpieczne

Jak wynika z komunikatu TOPR dotyczącego warunków na szlakach, wędrówka w wyższe partie gór wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia. Niezbędne są raki, czekan i kask. Ważne jest również, by umieć prawidłowo posługiwać się tym sprzętem.

Ratownicy zwracają uwagę, że w stromym terenie nawet pozornie niegroźne poślizgnięcie może mieć poważne konsekwencje. W takich warunkach należy realnie ocenić swoje umiejętności i możliwości, a w razie wątpliwości zrezygnować z wyjścia.

Zagrożenie mogą stanowić także silny wiatr, spadające kamienie i gałęzie oraz osuwające się skały lub powalone drzewa. Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w sztuczne ułatwienia, takie jak łańcuchy i klamry, a także w pobliżu cieków wodnych.

Ratownicy przypominają także, że od 1 marca do 30 listopada na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich szlakach turystycznych i trasach narciarskich od zmierzchu do świtu.



