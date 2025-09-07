Na Giewoncie doszło do niebezpiecznej sytuacji - informuje "Gazeta Krakowska". Trzech mężczyzn wspięło się na krzyż. Jak podaje gazeta, mieli oni "pajacować i przeklinać".

Giewont. Skrajnie niebezpieczny wybryk turystów

Do zdarzenia doszło około godz. 6 rano. Świadkowie relacjonują, że w pewnym momencie na konstrukcji krzyża znajdowały się trzy osoby - jedna na szczycie, druga na bocznym ramieniu konstrukcji, a trzecia rozpoczynała wspinaczkę. Mężczyźni, siedząc na stalowej konstrukcji, wygłupiali się i głośno przeklinali.

Według regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego wspinanie się na krzyż jest zabronione. Co ważniejsze, jak podkreślają strażacy górscy, upadek z konstrukcji grozi śmiercią nie tylko własną, ale również osób znajdujących się u podnóża.

Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków i dla wielu wiernych stanowi symbol religijny. W poprzednich latach TPN nakładał mandaty na osoby łamiące zakaz i zapowiada dalsze egzekwowanie przepisów.

