Niebezpieczne zachowanie turystów na Giewoncie. "Pajacowali"
Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. O niebezpiecznym zachowaniu mężczyzn powiadomiły w niedzielę media. - W pewnym momencie były tam trzy osoby, pajacowały, przeklinały - relacjonowała turystka w rozmowie z "Gazetą Krakowską".
Giewont. Skrajnie niebezpieczny wybryk turystów
Do zdarzenia doszło około godz. 6 rano. Świadkowie relacjonują, że w pewnym momencie na konstrukcji krzyża znajdowały się trzy osoby - jedna na szczycie, druga na bocznym ramieniu konstrukcji, a trzecia rozpoczynała wspinaczkę. Mężczyźni, siedząc na stalowej konstrukcji, wygłupiali się i głośno przeklinali.
Według regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego wspinanie się na krzyż jest zabronione. Co ważniejsze, jak podkreślają strażacy górscy, upadek z konstrukcji grozi śmiercią nie tylko własną, ale również osób znajdujących się u podnóża.
Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków i dla wielu wiernych stanowi symbol religijny. W poprzednich latach TPN nakładał mandaty na osoby łamiące zakaz i zapowiada dalsze egzekwowanie przepisów.