Niebezpieczne zachowanie turystów na Giewoncie. "Pajacowali"

Monika Bortnowska

Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. O niebezpiecznym zachowaniu mężczyzn powiadomiły w niedzielę media. - W pewnym momencie były tam trzy osoby, pajacowały, przeklinały - relacjonowała turystka w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Niebezpieczne zdarzenie na Giewoncie
Niebezpieczne zdarzenie na Giewoncie

Na Giewoncie doszło do niebezpiecznej sytuacji - informuje "Gazeta Krakowska". Trzech mężczyzn wspięło się na krzyż. Jak podaje gazeta, mieli oni "pajacować i przeklinać".

    Giewont. Skrajnie niebezpieczny wybryk turystów

    Do zdarzenia doszło około godz. 6 rano. Świadkowie relacjonują, że w pewnym momencie na konstrukcji krzyża znajdowały się trzy osoby - jedna na szczycie, druga na bocznym ramieniu konstrukcji, a trzecia rozpoczynała wspinaczkę. Mężczyźni, siedząc na stalowej konstrukcji, wygłupiali się i głośno przeklinali.

    Według regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego wspinanie się na krzyż jest zabronione. Co ważniejsze, jak podkreślają strażacy górscy, upadek z konstrukcji grozi śmiercią nie tylko własną, ale również osób znajdujących się u podnóża.

    Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków i dla wielu wiernych stanowi symbol religijny. W poprzednich latach TPN nakładał mandaty na osoby łamiące zakaz i zapowiada dalsze egzekwowanie przepisów.

    Tatrzański Park Narodowy przypomina o zakazach
