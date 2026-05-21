Niebezpieczne odkrycie przy remoncie zakopianki. "Pracownik ujawnił pocisk"

Marcin Czekaj

- Podczas prac ziemnych przy przepuście drogowym pracownik ujawnił pocisk - poinformowała w rozmowie z Interią podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do znaleziska doszło podczas prac remontowych na zakopiance między Krakowem a Myślenicami. Na miejsce wezwano saperów.

Wóz saperski, remont zakopianki
Zakopianka. Pracownik odnalazł niewybuch z czasów II wojny światowej Angelika Kuczaj INTERIA.PL

W skrócie

  • Podczas prac ziemnych przy przepuście drogowym w Libertowie (pow. krakowski) pracownik odkrył pocisk pochodzący prawdopodobnie z czasów drugiej wojny światowej.
  • Pocisk o wymiarach 50 cm na 15 cm znaleziono podczas remontu i poszerzania Zakopianki.
  • Na miejsce wezwano saperów, którzy zabezpieczyli teren, a następnie zabrali i zneutralizowali pocisk na poligonie.
Rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała w rozmowie z Interią, że do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9 na ternie wsi Libertów w powiecie krakowskim.

- Podczas prac ziemnych przy przepuście drogowym pracownik ujawnił pocisk, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej - przekazała.

Niewybuch na zakopiance. Na miejsce wezwano saperów

Pocisk był wielkości 50 cm na 15 cm. Do jego odkrycia doszło w trakcie prac przy remoncie poszerzenia zakopianki.

- W takich przypadkach my zabezpieczamy ten teren i są wzywani saperzy wojskowi - wyjaśniła podinsp. Cisło.

Rozkopany teren budowy z dużym wykopem oraz fragmentami betonowych płyt i rur, za ogrodzeniem budowlanym; w tle samochody i budynek biurowy.
Libertów. Miejsce, w którym odnaleziono niewybuchAngelika Kuczaj INTERIA.PL

Przybyła na miejsce jednostka saperów zabezpieczyła teren, a następnie rozpoczęła działania mające na celu usunięcie ewentualnego zagrożenia. - Pocisk został zabrany i zneutralizowany na poligonie - przekazała rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Przypomnijmy, że na terenie Libertowa od roku trwa rozbudowa 1,1 km zakopianki. Pracę mają potrwać do połowy 2027 roku. W ramach przebudowy powstaje tunel o długości 52 metrów, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią wsi.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informował, że celem prac jest zwiększenie przepustowości i poprawa bezpieczeństwa na trasie między Krakowem a Myślenicami.

Marcin Czekaj
