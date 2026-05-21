W skrócie Podczas remontu zakopianki w Libertowie znaleziono dwa niewybuchy, co potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Pierwszy pocisk został zabezpieczony i zneutralizowany na poligonie, natomiast drugi czeka na przyjazd saperów, którzy mają zjawić się w piątek rano.

Remont zakopianki w Libertowie ma poprawić bezpieczeństwo i przepustowość trasy między Krakowem a Myślenicami.

Do zdarzenia doszło w czwartek we wsi Libertów w powiecie krakowskim. W rozmowie z Interią rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała, że pierwszego odkrycia dokonano około godziny 9. Sytuacja została zgłoszona służbom.

- Podczas prac ziemnych przy przepuście drogowym pracownik ujawnił pocisk, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej - przekazała.

Małopolskie. Niewybuch na zakopiance. Na miejsce wezwano saperów

Pocisk był wielkości 50 cm na 15 cm. Do jego odkrycia doszło w trakcie prac przy remoncie poszerzenia zakopianki. - W takich przypadkach my zabezpieczamy ten teren i są wzywani saperzy wojskowi - wyjaśniła podinsp. Cisło.

Aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego KWP w Krakowie dodał w rozmowie z Interią, że najpierw na miejsce dotarli funkcjonariusze policji, który zabezpieczali teren przez około cztery godziny.

Ostatecznie po godzinie 13 na miejsce dotarli saperzy, którzy usunęli zagrożenie. - Pocisk został zabrany i zneutralizowany na poligonie - przekazała nam podinsp. Cisło.

Zakopianka. Na miejscu znaleziono drugi pocisk, "saperzy przyjadą jutro"

To jednak nie koniec tej historii, ponieważ po czasie doszło do kolejnego znaleziska w tym samym miejscu. - Firma budowlana wróciła do prac ziemnych. O godzinie 15 było kolejne zgłoszenie. Prawdopodobnie taki sam pocisk został znaleziony - ujawnił asp. Bartosz Izdebski.

Po raz kolejny powiadomione zostały służby, które przybyły na miejsce, aby zabezpieczyć teren. Jednak tym razem na miejscu nie pojawili się saperzy. - W tym momencie saperzy przyjadą dopiero jutro, więc policjanci zabezpieczają teraz ten drugi pocisk. On zostanie zabrany przez saperów wojskowych rano - powiedział nam asp. Izdebski.

Członek zespołu prasowego KWP w Krakowie zaznaczył przy tym, że do odkrycia doszło około 100 metrów od najbliższej zabudowy. - Ruch drogowy się tam odbywa, ponieważ to jest poza ulicą, po której przejeżdżają samochody - wyjaśnił.

Remont zakopianki między Krakowem a Myślenicami. Celem poprawa bezpieczeństwa

Przypomnijmy, że na terenie Libertowa od roku trwa rozbudowa 1,1 km zakopianki. Prace mają potrwać do połowy 2027 roku. W ramach przebudowy powstaje tunel o długości 52 metrów, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią wsi.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informował, że celem prac jest zwiększenie przepustowości i poprawa bezpieczeństwa na trasie.

"Rozbudowa układu drogowego w Libertowie to kolejny etap realizowanego przez nas konsekwentnie programu modernizacji zakopianki między Krakowem a Myślenicami" - czytamy w komunikacie krakowskiej GDDKiA.





