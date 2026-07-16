W skrócie Prof. dr hab. Piotr Oczko był badaczem literatury, tłumaczem i znawcą dawnej kultury holenderskiej związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim.

W 2024 roku otrzymał Order Oranje-Nassau oraz został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za eseistykę i książkę "Suknia i sztalugi. Historie dawnych malarek".

Jego zainteresowania obejmowały literaturę, kulturę niderlandzkojęzyczną, historię sztuki oraz tłumaczenia.

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Prof. dr hab. Piotr Oczko (ur. 1973 r.) w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię angielską oraz filologię polską. Od 2004 roku był związany z Wydziałem Polonistyki UJ.

Był badaczem literatury, tłumaczem, historykiem sztuki i przede wszystkim wybitnym znawcą dawnej kultury holenderskiej. Wydał 26 książek, w tym 10 monografii, był także autorem ponad 100 artykułów naukowych.

Do najważniejszych jego publikacji należą m.in. "W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej", "Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji", "Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych", "Widzę rzeki szerokie…" (razem z Jerzym Kochem), "Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii".

Profesor Piotr Oczko nie żyje. Był wybitnym niderlandystą

W marcu tego roku prof. Oczko został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa za całokształt twórczości eseistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej w 2024 roku książki "Suknia i sztalugi. Historie dawnych malarek".

Prof. Oczko prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii. W 2006 roku wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Jego zainteresowania badawcze obejmowały literaturę i kulturę krajów niderlandzkojęzycznych, dawną literaturę polską, angielską i niemiecką, dramat średniowieczny, nowy historyzm, kwestie zła w kulturze, tożsamości i stereotypy narodowe oraz LGBT studies.

Zajmował się jednak przede wszystkim historią sztuki, XVII-wiecznym holenderskim malarstwem rodzajowym, emblematyką, rzemiosłem artystycznym XVII-XIX wieku i historią ceramiki europejskiej.

Był też tłumaczem literatury niderlandzkiej i angielskiej oraz członkiem międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

"Należy do zanikającego dziś gatunku". Ryszard Nycz o Piotrze Oczko

Podczas wręczenia Nagrody im. Kazimierza Wyki w marcu tego roku prof. Ryszard Nycz mówił o nim: "Prof. Piotr Oczko należy do zanikającego dziś gatunku polihistorów humanistyki, czyli tych wszechstronnych, kompetentnych, uczonych osobników, którzy, nie dając się zamknąć w żadnych klatkach dyscyplinowych".

W 2024 roku prof. Piotr Oczko został kawalerem Orderu Oranje-Nassau, odznaczenia państwowego Królestwa Niderlandów. Otrzymał je decyzją króla Wilhelma-Aleksandra, w uznaniu zasług dla holenderskiej kultury, sztuki i literatury oraz upowszechniania holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.





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