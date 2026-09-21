W skrócie W wyniku strzelaniny w Bukownie zmarł 44-letni mężczyzna, a druga ranna osoba przebywa w szpitalu w Olkuszu.

Podejrzewany o oddanie strzałów 52-latek został zatrzymany w niedzielę po godz. 20 przez policję.

Według ustaleń Interii wszyscy trzej mężczyźni znali się.

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W niedzielę wieczorem doszło do strzelaniny w Bukownie (woj. małopolskie) w rejonie ulicy Niepodległości. Postrzelone zostały dwie osoby. Jak przekazała reporterka Polsat News Teresa Gut, jeden z poszkodowanych zmarł w szpitalu.

Chodzi o rannego 44-latka, który wczoraj został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu - potwierdziła Interii sierż. Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu.

Strzelanina w Bukownie. Nowe ustalenia o sprawcy i poszkodowanym

Według nowych ustaleń Interii drugi poszkodowany, który przebywa w placówce medycznej w Olkuszu, to syn emerytowanego policjanta, służącego m.in. w Dąbrowie Górniczej.

Jak ustalił dziennikarz Interii Łukasz Piątek, podejrzewany i ofiary znali się. Wszyscy trzej kupowali w niedzielę alkohol. Według relacji świadka 52-latek, zatrzymany później przez policję, był czymś wyraźnie poddenerwowany.

Teren zabezpieczony taśmą policyjną po strzelaninie INTERIA.PL

Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawiała Interia, mówią, że są zaskoczeni zachowaniem 52-letniego mężczyzny. Jak słyszymy, ten "na ogół miał się zachowywać normalnie".

Bukowno. 52-latek ujęty podczas obławy

Do strzelaniny w Bukownie doszło w niedzielę po godz. 17. Po godz. 20 informowano o złapaniu podejrzewanego w sprawie 52-latka.

Na nagraniu z zatrzymania, do którego dotarła Interia, widać, jak czterech funkcjonariuszy prowadzi mężczyznę po ulicy, z czego jeden niesie ze sobą plecak.

Kadr nagrania przedstawiającego zatrzymanie 52-latka w Bukownie Nadesłane materiał zewnętrzny

Asp. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie relacjonował w niedzielę, że policja otrzymała informację o mężczyźnie, który miał wyjść z lasu i oddać strzały do osób przebywających w pobliżu.

Jeden z poszkodowanych został postrzelony w udo, a drugi w rękę. Początkowo policja szukała także trzeciej, prawdopodobnie rannej osoby, o której mieli mówić postrzeleni mężczyźni. Po zatrzymaniu 52-latka poszukiwania wstrzymano, bo służby podejrzewały, że ranni mogli konfabulować - ustalił Łukasz Piątek.



