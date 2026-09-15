Nie pojawiła się na lekcjach. Policja poszukuje 15-letniej Natalii

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Zakopiańska policja prowadzi poszukiwania 15-letniej Natalii G.W. Nastolatka zaginęła w poniedziałek. Ostatni raz była widziana rano, gdy bliscy odwozili ją do szkoły. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa.

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Radiowóz policyjny na drodze w Zakopanem oraz portret 15-letniej Natalii G.W. z długimi włosami.
Zakopane. Policja prowadzi poszukiwania 15-letniej Natalii G.W.KPP Zakopane / Marysia ZawadaReporter

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, 15-letnia Natalia G.W. była po raz ostatni widziana w poniedziałek rano, na ulicy Juliusza Zborowskiego w Zakopanem. Nastolatkę bliscy odwozili wówczas do szkoły.

Przed południem szkoła poinformowała rodzinę, że Natalia nie pojawiła się na zajęciach. Rodzice zgłosili policji ucieczkę nieletniej.

Zaginęła Natalia G.W.. Policja podała rysopis 15-latki - tak była ubrana

Zakopiańscy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania dziewczyny. Policja opublikowała również jej rysopis oraz informacje dotyczące ubioru, które mogą pomóc w jej rozpoznaniu.

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Natalia G.W. ma około 164 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma długie włosy koloru ciemny blond.

W chwili zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę marki "The North Face" oraz ciemne spodnie dżinsowe. Spodnie miały szary pasek i żółty napis "NIKE". Nastolatka miała również na sobie buty "NIKE" w kolorze różowo-fioletowym.

Zakopane. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje dotyczące miejsca pobytu 15-latki.

"Osoby znające aktualne miejsce pobytu Natalii proszone są o pilny kontakt z tatrzańską policją" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem.

Informacje można przekazywać pod numerem telefonu +48 47 83 47 400. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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