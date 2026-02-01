Nie mogli użyć śmigłowca, zawiódł dron. Trudna akcja ratunkowa w Tatrach

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Ratownicy TOPR uratowali życie snowboardzisty, który doznał urazu ręki w Tatrach. Nisko zawieszone chmury uniemożliwiły użycie śmigłowca, co komplikowało akcję ratunkową. Zawiódł także dron. Ostatecznie poszkodowany mężczyzna został przetransportowany w dół techniką linową.

Czterech ratowników w czerwonych kurtkach transportuje osobę na noszach przez zaśnieżone, górskie zbocze. W tle rozciągają się strome, pokryte śniegiem szczyty i dolina. Akcja odbywa się na stromym, niebezpiecznym terenie wysokogórskim.
Snowboardzista ranny w Tatrach. Skomplikowana akcja ratunkowaFacebook/Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPRmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W sobotę w Tatrach doszło do wypadku z udziałem snowboardzisty, który doznał urazu kończyny górnej.
  • Ratownicy TOPR nie mogli skorzystać ze śmigłowca z powodu niskiego pułapu chmur, użyto więc drona do dostarczenia pakietów grzewczych i śpiwora.
  • Poszkodowanego przetransportowano w noszach przy użyciu technik linowych, a ratownicy zaapelowali o zachowanie ostrożności w rejonie akcji.
Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę. O rannym snowboardziście centralę TOPR w Zakopanem powiadomił przypadkowy turysta idący na Rysy.

Jako pierwszy z pomocą wyruszył ratownik dyżurujący w schronisku nad Morskim Okiem. Następnie z Zakopanego skierowano 14-osobową grupę ratowników.

Ze względu na niski pułap chmur w akcji nie mógł wziąć udziału śmigłowiec. Ratownicy użyli drona, którym dostarczono poszkodowanemu pakiety grzewcze oraz śpiwór, aby zabezpieczyć go przed wychłodzeniem podczas oczekiwania na nadejście pomocy.

Podczas jednego z kolejnych lotów ratunkowych dron uległ jednak awarii i został uziemiony.

    Groźny wypadek w Tatrach. Snowboardzista potrzebował specjalistycznej pomocy

    Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się, że snowboardzista doznał urazu kończyny górnej. Konieczny był transport mężczyzny w noszach typu SKED z użyciem technik linowych.

    Ratownicy TOPR apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niezbliżanie się do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej.

    Jak podkreślają, przebywanie w pobliżu takich działań może stanowić zagrożenie zarówno dla postronnych osób, jak i dla ratowników - m.in. z powodu luźnych kamieni czy pracy wirnika śmigłowca.

