W skrócie Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 40-latka podejrzanego o nawoływanie w internecie do zabójstwa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz znieważenia Zełenskiego. Grozi mu do trzech lat więzienia.

W czerwcu 2025 roku polski emeryt wojskowy został aresztowany w związku z podejrzeniem planowania zamachu na prezydenta Ukrainy na lotnisku w Rzeszowie.

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Do zatrzymania 40-latka doszło w czwartek 30 lipca. Jak przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, podstawą był zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy dotyczący jego wpisów w mediach społecznościowych.

Małopolskie. Nawoływał do zabójstwa Zełenskiego. Sądeccy policjanci zatrzymali 40-latka

Mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz znieważenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Za popełnione czyny grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

- Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił - powiedziała podinsp. Cisło.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie.

Polski emeryt wojskowy planował zamach na Zełenskiego. Został aresztowany

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy w Polsce dochodzi do zatrzymania związanego z Wołodymyrem Zełenskim. W czerwcu 2025 roku informowaliśmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z polską Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała polskiego emeryta wojskowego, który planował zamach na prezydenta Ukrainy.

Szef SBU Wasyl Maliuk informował wówczas, że zamachowiec rozważał możliwość użycia drona lub karabinu snajperskiego. Mężczyzna został "zwerbowany" przez rosyjskie służby dziesięć lat temu oraz "wierzył w sowiecką ideę i od lat nosił się z tym zamiarem".

Były wojskowy miał mieć za zadanie "fizyczne usunięcie Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie". Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński doprecyzowywał, że sam zamach udaremniono w kwietniu 2024 roku.





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