Tragedia w Andrychowie. "Dziecko źle się poczuło"

Tragedia w Andrychowie. Trwa śledztwo

Postępowanie jest na wczesnym etapie i nie ma jeszcze dokładnych informacji co do okoliczności śmierci dziecka. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, po której będzie wiadomo co dolegało 11-latce.