Prok. Oliwia Bożek-Michalec wyjaśniła, że chociaż okazało się, iż napadnięta przez podejrzanego kobieta jest lekarzem, atak " nie miał związku z wykonywanym przez nią zawodem". - Była to przypadkowa osoba, która została przez niego napadnięta - zaznaczyła.

Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że 48-latek przyznał się do zabójstwa swojej matki, jednak w kwestii zarzutu dotyczącego usiłowania zabójstwa w Parku Krakowskim "przyznał, że takie zdarzenie miało miejsce, ale nie do końca potwierdził, że było to usiłowanie pozbawienia życia".