Mimo trudnej sytuacji budżetowej Krakowa zastępcy prezydenta Aleksandra Miszalskiego mogą liczyć na regularne zastrzyki finansowe w postaci tzw. nagród kwartalnych, które stały się dla nich stałym dodatkiem do pensji.

Jak ustaliła Interia, za czwarty kwartał zeszłego roku czterech wiceprezydentów otrzymało po 18,5 tys. zł (brutto), co łącznie daje kwotę 74 tys. zł.

To już kolejne nagrody dla bliskich współpracowników Miszalskiego. Za pierwsze trzy kwartały 2025 r. dostali oni łącznie 158 tys. zł (brutto).

Nagrody bez oficjalnego pisemnego uzasadnienia

Zapytaliśmy biuro prasowe urzędu o uzasadnienie tej decyzji. "Regulamin nie przewiduje tworzenia pisemnych uzasadnień dla nagród kwartalnych" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

"Pan Prezydent przy przyznawaniu nagród kwartalnych uwzględnia indywidualne wyniki pracy, zaangażowanie w pracy, rzetelność, dyspozycyjność, inicjatywę w podejmowaniu działań usprawniających czy też doskonalących" - dodają przedstawiciele biura prasowego.

Kraków: Podwyżki dla mieszkańców

Polityka kadrowa władz miasta budzi kontrowersje w zestawieniu z dramatyczną kondycją finansową Krakowa, którego zadłużenie wynosi około 8 mld zł. To równowartość zakupu około stu pociągów pendolino. Podczas gdy najbliżsi współpracownicy Miszalskiego otrzymują wysokie nagrody mieszkańcy ponoszą bezpośrednie koszty łatania dziury budżetowej.

W ostatnim czasie, przy akceptacji części radnych, wzrosły opłaty za wywóz śmieci, podniesiono stawki za parkowanie w strefie oraz podatek od nieruchomości, a w najbliższym czasie Krakowian czekają podwyżki cen biletów.

Aleksander Miszalski: Widać symptomy poprawy

Mimo tych obciążeń prezydent Miszalski podczas debaty budżetowej odpierał zarzuty, przekonując, że choć sytuacja jest trudna, to idzie w dobrym kierunku, a katastroficzne wizje są jedynie przesadzoną narracją radnych opozycji.

- Największym problemem Krakowa jest obecnie deficyt operacyjny, czyli fakt, że dochody bieżące nie pokrywają bieżących wydatków. Widać jednak symptomy poprawy, ponieważ od 2024 roku udało się ten deficyt zredukować o ponad 600 mln zł - mówił prezydent pod koniec października 2025 r.

